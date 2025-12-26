Los Athletics premian a Tyler Soderstrom con extensión de contrato récord

Las Vegas, Estados Unidos.- Tyler Soderstrom recibió su regalo de Navidad el pasado jueves, pero fue uno muy merecido, después de que el jardinero izquierdo y los Athletics acordaran una extensión de contrato de 86 millones de dólares por siete años, según una persona con conocimiento de las negociaciones.

El acuerdo incluye una opción récord del club para una octava temporada, dijo la persona hablando bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no se ha finalizado. El acuerdo de Soderstrom, que está sujeto a un reconocimiento médico exitoso, contiene cláusulas de bonificación que podrían aumentar su valor a 131 millones de dólares.

Durante la campaña anterior, Soderstrom jugó como titular en 145 de los 158 partidos que disputó con los Athletics, cien de ellos como titular en el jardín izquierdo en su primera temporada completa en las Grandes Ligas tras debutar en 2023 y haber jugado 45 partidos antes de los 61 el año pasado. Bateó para .276 con 25 jonrones y 93 carreras impulsadas, con 141 ponches y 55 bases por bolas esta última temporada.

Soderstrom, de 24 años y quien fue seleccionado en la posición 26 global por los A's en 2020, ha asegurado un contrato a largo plazo para mantenerse cerca de donde creció en Turlock, California. Estaba en camino de ser elegible para arbitraje tras la temporada 2026 y para la agencia libre tras la temporada 2029.

Los A's han acordado en la última pretemporada un contrato de 60 millones de dólares por cinco años con el bateador designado/jardinero Brent Rooker y un contrato de 65.5 millones por siete años con el jardinero Lawrence Butler. El equipo también adquirió recientemente al excampeón de bateo de la Liga Nacional, Jeff McNeil, de los Mets.

En 2026, el equipo entrará en la segunda de tres temporadas previstas para jugar en un estadio de Triple-A en West Sacramento, antes de establecerse en su flamante estadio que se está edificando en Las Vegas, a partir de la campaña de 2028.

