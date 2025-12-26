Los 'Chivahermanos' no perdonan; tunden al 'Chicharito' Hernández por polémica publicación en redes

Ciudad de México.- Luego de haber fallado el penal decisivo para que el Guadalajara quedara eliminado del Apertura 2025, Javier Hernández no ha sido perdonado por los 'Chivahermanos', los cuales aprovechan cada espacio para reprocharle por el disparo errado. El 'Chicharito' regresó a redes sociales con una de sus polémicas publicaciones, aunque ahora los comentarios se inundaron con burlas y reclamos por su fin con el conjunto tapatío.

En los cuartos de final del Apertura 2025, Chivas y Cruz Azul estaban disputando un gran partido, el cual estaba empatado y, en los minutos finales, una falta dentro del área le otorgó la pena máxima al Guadalajara y Hernández Balcázar tomó el balón para efectuar el cobro. Javier terminó por fallar el disparo y a la postre, el 'Rebaño Sagrado' terminó quedando eliminado con una anotación de 'La Máquina'.

#Deportes | 'Chicharito' Hernández entierra a las Chivas: Cruz Azul vence al Guadalajara y avanza a las semifinales ?https://t.co/AG1DX7bwij — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

A los días del fracaso para las Chivas, se anunciaba el fin del contrato con Javier Hernández, dando fin también a la etapa del jugador en el club con el cual se había formado. Desde entonces, el 'Chicharito' se había mantenido distante de las redes, hasta que preparó uno de sus videos, aunque ahora no tuvo la aceptación de los anteriores publicados.

Mediante su cuenta de TikTok, el veterano delantero publicó un clip en el que se le ve dominando un balón en el patio de su residencia, mientras dice una de sus ya tradicionales frases. "Tu vida no mejora con buena suerte, mejora con buenas decisiones", se escucha en el video que apenas sobrepasa los seis segundos.

De manera inmediata, la caja de comentarios se llenó de reproches en torno al bajo nivel mostrado con Chivas en los últimos torneos de la Liga MX. "Si hubieras decidido no tirar el penal, seguirías en las Chivas" y "No hubieras decidido tirar el penal" fueron de los comentarios que reunieron más likes.

El 'Chicharito' dejó un triste rendimiento en su segunda etapa con Chivas, con los cuales disputó cuatro torneos del certamen mexicano, perdiéndose las dos ediciones de la Leagues Cup, una por lesión y la del 2025 por su castigo tras sus comentarios misóginos. En total, Javier Hernández llegó a disputar 40 compromisos con solo cuatro goles marcados; aun con eso, el 'Chicharito' expresó que tiene pensado el continuar con su carrera.

#Deportes | 'Chicharito' Hernández rompe el silencio tras la salida de Chivas del Guadalajara: "No soy perfecto" ?uD83DuDC40https://t.co/kfUy4rRoiD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui