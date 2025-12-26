Los Patriots se enfrentan a los Jets en busca del título de la AFC Este

East Rutherford, Estados Unidos.- Con sus dos últimos encuentros de campaña regular en puerta, los New England Patriots y su mariscal de campo Drake Maye no hacen más que confirmar el objetivo que se propusieron al comienzo de la campaña de la NFL.

"Es tan sencillo como ganar la división", dijo Maye. "Ese era el objetivo. No fue para llegar a los playoffs. Era ganar la división, y eso es lo que vamos a intentar hacer", señaló el quarterback de cara al duelo que los Patriots (12-3) sostendrán el domingo ante los New York Jets (3-12) en el MetLife Stadium.

New England, que la semana pasada aseguró su primera plaza en postemporada desde 2021, puede ganar el título de la AFC Este por primera vez desde 2019 con una victoria y una derrota o empate de Buffalo contra Philadelphia, o un empate y una derrota de los Bills ante los Eagles.

Los Jets están en otra mediocre campaña

De paso, una victoria sobre los Jets le daría también a los Patriots un récord de 8-0 fuera de casa, lo que marcaría la tercera vez en la historia de la franquicia que no sufrirían derrotas fuera como visitantes. Solo los San Francisco 49ers (1984, 1989 y 1990) han estado invictos fuera de casa en tres temporadas desde 1970.

Vrabel le ha devuelto el estilo ganador a los Pats

"Tenemos que centrarnos en esta semana y en salir de camino hacia un entorno peligroso, ir a Nueva York, jugar contra los Jets", dijo el entrenador Mike Vrabel, que ha dado la vuelta a la franquicia en su primera temporada. "Queremos seguir invictos en la carretera... Eso es algo que creo que es especial. Todavía quiero jugar en la división. Queremos ganar la división. Hace mucho que no lo hacemos".

Los Bills han ganado los últimos cinco títulos de la AFC Este, poniendo fin al largo dominio de los Patriots en la división bajo Bill Belichick. Eso no es nada comparado con la sequía que están viviendo los Jets. Nueva York ganó por última vez el título de división en 2002. Los Jets no han llegado a los playoffs desde la temporada 2010, la racha activa más larga de la NFL.

Fuente: Tribuna del Yaqui