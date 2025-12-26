Los Yaquis de Obregón cazan a los Venados de Mazatlán y amarran la serie en casa

Ciudad Obregón, Sonora.- Odrisamer Despaigne espació seis imparables y par de carreras a lo largo de siete entradas y su ofensiva lo apoyó con un ataque de siete anotaciones en los primeros tres episodios en ruta a una victoria de 7-3 sobre los Venados de Mazatlán, para asegurar la serie en casa.

Despaigne (7-3) completó su labor monticular con cinco 'chocolates' y par de pasaportes gratis. Luis Romero y Samuel Zazueta trabajaron un capítulo, cada uno. Por los visitantes Venados, abrió Edgar Torres (0-6), quien fue maltratado durante las dos entradas completas que lanzó; al admitir ocho imparables con siete carreras, además de ponchar a uno.

Odrisamer tuvo una gran salida

La Tribu sonorense no esperó mucho y rápidamente se fue al frente en la pizarra en el fondo del primer episodio, con par de anotaciones. Allen Córdoba dio la voz de ataque con sencillo al jardín izquierdo; avanzó a segunda con sacrificio de José Gaitán y a tercera con imparable de Sebastián Elizalde también al prado izquierdo. A continuación, Edgar Torres cometió dos wild pitches y el panameño anotó caminando el 1-0; mientras que Víctor Mendoza remolcó el 2-0, con otro hit al izquierdo.

Córdoba llega a la registradora

Fue en el fondo del segundo capítulo donde los Yaquis incrementaron su ventaja, al timbrar en cuatro ocasiones. Tras uno fuera, Kevin Villavicencio y Víctor Márquez ligaron sencillos, timbrando el primero con imparable al izquierdo de Córdoba y, en error del receptor Christopher Escarrega al tratar de sacar a Córdoba en segunda, Márquez también se descolgó a la registradora. Vendría a continuación Gaitán para aplicar la ‘ley del ex', y con panorámico cuadrangular por todo el jardín izquierdo, se llevó por delante al canalero para el 6-0.

La ley del exuD83EuDEE3



Alonso Gaitán conecta su primer jonrón de la temporada y aumenta la ventaja para la TribuuD83EuDEB6#LigaARCO? pic.twitter.com/LKtxoWxeIF — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 27, 2025

La séptima rayita de los sonorenses llegó en el cierre de la tercera tanda, donde la 'Chule' Mendoza pegó doblete al jardín central y avanzó a tercera en error del segunda base Kevin Lamas a batazo de Juan Carlos Gamboa, para timbrar después con wild pitch del relevista Jorge Franco.

Fue hasta la séptima entrada cuando los Venados le encontraron la bola al abridor cubano, y Fabricio Macías le conectó cuadrangular con Santiago Gómez en los senderos para quitarse la blanqueada; y en la octava alta, Estamy Ureña también se la botó, pero ante los lanzamientos de Luis Romero, para dejar el definitivo marcador de 7-3.

Elizalde conectó un imparable en el juego

Fuente: Tribuna del Yaqui