México vs Japón: 'Rey Picasso' y 'Logan' Hernández están listos para sorprender al mundo

Riad, Arabia Saudita.- El momento ha llegado; este sábado 27 de diciembre los ojos del mundo boxístico estarán en la capital de Arabia Saudita, con una gran velada encabezada por grandes figuras del boxeo japonés y mexicano, teniendo como estelar la esperada pelea entre Naoya Inoue frente a Alán 'Rey David' Picasso.

Este viernes, ambos pugilistas cumplieron con la primera prueba, que era superar a la 'Romana'. El retador tricolor paró la báscula en 54.9 kilogramos (121.1 libras), mientras que el 'Monstruo' registró 55.1 kilogramos (121.5 libras), así que están listos para intercambiar metralla.

Cabe destacar que desde hace un par de años, el nacido en el Estado de México levantaba la mano para medirse ante el que para muchos es el mejor libra por libra del mundo, por lo que ahora tiene la magnífica oportunidad de no solo sorprender al mundo, sino de adueñarse de los cintos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), que ostenta el nipón.

Naoya Inoue and Alan Picasso face off for the final time ahead of their clash for The Ring and undisputed super-bantamweight titles tomorrow night uD83DuDC51



The Ring V: Night of the Samurai | Live on DAZN | @RiyadhSeason | Dec 27th uD83EuDD4A pic.twitter.com/pLcGI4ZCVR — Ring Magazine (@ringmagazine) December 26, 2025

Tanto Picasso como Inoue llegan a este combate de la división supergallo en calidad de invictos. El estudiante de la UNAM ostenta un récord de 32 victorias, 17 por nocaut, y un empate. Mientras que el campeón indiscutido tiene una impresionante marca de 31 victorias y 27 nocauts.

Por el batacazo

Esa misma velada, otro pugilista mexicano que intentará sorprender al gremio es Sebastián 'Logan' Hernández, que aunque llega con 20 victorias y 18 nocauts, se medirá ante también un japonés que está en la lista de los mejores libra por libra del mundo, Junto Nakatani.

La pelea marca el debut de Nakatani en las 122 libras, y en caso de que salga con la mano en alto, se estaría midiendo ante Naoya Inoue, duelo que Sebastián Hernández intentará arruinar. Al igual que la estelar, también ambos pugilistas cumplieron con la báscula marcando el peso de la división supergallo.

Cabe destacar que la cartelera será transmitida a nivel nacional e internacional por DAZN pagando una suscripción, mientras que el duelo entre Alán Picasso y Naoya Inoue está presupuestado para que comience a las 7:30 horas (tiempo del Centro de México).

FINAL FACE-OFF uD83DuDC40



uD83CuDDEFuD83CuDDF5 Junto Nakatani vs Sebastian Hernandez uD83CuDDF2uD83CuDDFD#NakataniHernandez | Tomorrow | #InouePicasso pic.twitter.com/fIiIyRsDF5 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui