Rayados tendría un refuerzo más; mediocampista argentino llegará al Monterrey para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Luego de ceder a un par de elementos en los días recientes, Rayados de Monterrey habrían llegado a un acuerdo con un mediocampista argentino, el cual será una de las apuestas fuertes para el Clausura 2026. De acuerdo con fuentes cercanas al club, 'La Pandilla' contará con la incorporación de Luca Orellano, sudamericano que llegará proveniente de la MLS, pues juega para el FC Cincinnati.

Desde hace un par de semanas se había informado que el equipo regiomontano puso una oferta sobre la mesa del conjunto estadounidense, la cual estaba en espera de una respuesta favorable para Rayados. Periodistas especializados en fichajes como César Luis Merlo, así como el portal Súper Deportivo, informaron que las intenciones de la directiva del Monterrey eran adquirir la carta de manera definitiva.

Luego de varios días sin actualizaciones en dicho tema, TUDN adelantó que las conversaciones llegaron a buen puerto y se estará haciendo el anuncio oficial en los próximos días. De acuerdo con Diego Armando Medina, los detalles más importantes como años y salario ya fueron acordados, por lo que el argentino se desplazará hasta Monterrey para realizar las pruebas médicas pertinentes e integrarse a la pretemporada de 'La Pandilla'.

uD83DuDEA8Principio de acuerdo entre Rayados y Cincinnati para que Luca Orellano juegue en Monterrey. Más detalles, aquí. ??

uD83EuDD1D @tombogert https://t.co/yHx32VatxH pic.twitter.com/qoOHm7aWbL — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 26, 2025

El mediocampista cuenta con apenas 25 años de edad; su debut profesional llegó con Vélez Sarsfield en la Primera División de Argentina, además de varios partidos de la Copa Libertadores, antes de emigrar a Brasil, donde jugó para el Vasco da Gama. En el 2024 fue cuando llegó a la liga de Estados Unidos, donde acumula 77 partidos con 15 anotaciones y 11 asistencias en más de 5 mil 600 minutos en cancha.

That Evander to Luca Orellano connection is money uD83EuDD0C@fccincinnati retakes the lead against Monterrey. #LeaguesCup2025 pic.twitter.com/qUadaUpbBX — Major League Soccer (@MLS) August 1, 2025

A finales del 2024, el argentino fue pretendido por el Cruz Azul y, pese a los informes que aseguraban que el acuerdo se cerraría, Orellano optó por renovar su acuerdo con el equipo de la MLS. A diferencia de lo ocurrido en ese año, el jugador estaría de acuerdo en dejar el futbol estadounidense, por lo que su incorporación a la Liga MX estaría oficializada.

Este sería el segundo refuerzo para el conjunto regiomontano, luego de que se informara la llegada de Daniel Alonso Aceves, canterano del Pachuca que también tuvo su paso por el Real Oviedo de España.

#Deportes | Rayados de Monterrey suma a su primer refuerzo; mexicano con paso en Europa llega a 'La Pandilla' ?uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/W8MltwUMgk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui