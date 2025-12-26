Refuerzo estelar llega al banquillo de Águilas para los playoffs de la LAMP; llega el 'Rey Midas'

Mexicalia, Baja California.- En plena época navideña, la directiva de los Águilas de Mexicali sorprendió a sus aficionados con la llegada de un 'viejo conocido' del beisbol nacional, el manager Roberto Vizcarra, quien volverá a comandar el banquillo del conjunto cachanilla. El conocido como 'Chapo' llega para la recta final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y el eminente arranque de los playoffs, estancia en la que se caracteriza por salir a relucir.

Roberto regresa al 'Nido' para dirigir al equipo que le dio el oro en la edición 2016-2017, por lo que ahora va por su cuarta corona en su exitosa carrera como dirigente en la LAMP; también conquistó los campeonatos de las temporadas 2018-2019 y 2021-2022 con Charros de Jalisco.

Anunciaron la llegada del manager en redes

Mientras que en el torneo anterior con los Tomateros de Culiacán perdió su única final como manager frente a los Charros, de Benjamín Gil. Cabe destacar que también fue campeón con Tigres de Quintana Roo en 2013 y 2015, además de campeonar con Leones de Yucatán en el 2018 y 2022.

El sonorense inclusive ya hizo su estreno como 'Caballero', el 25 de diciembre, y lo hizo con el pie derecho tras superar 10-5 a los de la capital de Sinaloa, quienes son su exequipo. Ahora, el 'Chapo' buscará ganar la serie en la casa de Tomateros, para luego regresar a casa en la última del rol regular, que será contra Charros de Jalisco.

Con la llegada del 'Rey Midas'. El Club Águilas de Mexicali le tuvo que dar las gracias al estadounidense Pat Listach, dirigente que mantenía a la organización en posición de playoffs, pero con una baja de ritmo, tanto a nivel ofensivo como en el bullpen.

Este es el tercer manager que tendrá el conjunto fortenrizo en la actual temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), ya que comenzaron la actividad con Óscar Robles, posteriormente anunciaron a Pat Listach, y ahora será Roberto Vizcarra quien intente levantar a la escuadra.

uD83DuDEA8 MANAGERS DESPEDIDOS



7 Managers han sido despedidos en esta Temporada de #LMP.



?? Managers despedidos en 2025:



uD83EuDD8C Juan José Pacho

uD83EuDD85 Oscar Robles

?? José Moreno

uD83CuDF35 Willie Romero

uD83CuDF45 Roberto Vizcarra

uD83CuDF8B Felix Fermín

uD83EuDD85 Pat Listach pic.twitter.com/WpMB7GiWas — Joframaso (@joframaso) December 24, 2025

A falta de cinco compromisos para que llegue a su fin la segunda vuelta, los Águilas de Mexicali mantienen una marca de 14 victorias y 14 descalabros, pero con la gran oportunidad de obtener escenarios positivos en las dos últimas series y subir posiciones dentro de la tabla.

Fuente: Tribuna del Yaqui