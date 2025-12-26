Regalo navideño: Nikola Jokic impone récord para la victoria de los Denver Nuggets

Denver, Estados Unidos.- Una noche histórica es la que celebró Nikola Jokic en Navidad, después de establecer un récord de la NBA al anotar 18 puntos en la prórroga, liderando a los Denver Nuggets sobre los Minnesota Timberwolves por 142-138 el pasado jueves por la noche.

Sin embargo, la magnitud del pívot estrella de Denver solo es igualada por su modestia. "Quiero decir, tuve un buen partido", dijo Jokic con su típica sutileza. Esos 18 puntos llegaron en los últimos 2:53 de la prórroga, nada menos, y terminó con 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias, logrando su triple-doble número 179 en su carrera.

Ningún jugador en la historia de la NBA había logrado jamás un triple-doble de 55-15-15 antes de que la obra maestra de Jokic cerrara el calendario de cinco partidos de la liga el día de Navidad. Todo fue necesario para que los Nuggets, que jugaban sin tres titulares en la primera noche, superaran una actuación de 44 puntos de Anthony Edwards, que llevó el partido a la prórroga con un triple giratorio desde la esquina izquierda con un segundo por jugar en el tiempo reglamentario. Edwards anotó 11 puntos en la prórroga, pero recibió dos faltas técnicas en el último minuto, una por quitarle el balón a Jokic en un balón muerto tras una canasta, y se fue expulsado del encuentro.

Edwards también tuvo destacada actuación

Edwards anotó siete puntos rápidos al inicio de la prórroga mientras los Wolves usaban un parcial de 9-0 para tomar una ventaja de 124-115 y silenciar al lleno público en el Ball Arena. Los Nuggets parecían derrotados. Y el entrenador David Adelman pidió tiempo muerto con 2:59 restantes. Fue entonces cuando Jokic tomó el mando. Los 27 puntos de los Nuggets a partir de ese momento establecieron un récord de la NBA de más puntos anotados en una prórroga de cinco minutos, y comenzó con un triple de Jokic en el minuto 2:53.

Jamal Murray, que añadió 35 puntos, bloqueó un rebote de Rudy Gobert y pasó a Tim Hardaway para un triple. Tras anotar dos tiros libres de Julius Randle, Jokic anotó otro triple y empató a 126 con un tiro flotante a falta de 1:26. En los últimos 56 segundos, Jokic anotó 10 de 11 tiros libres, sumando 18 puntos en la prórroga, superando el récord de Steph Curry de 17 puntos en una prórroga establecido en 2016.

'Jocker' sumó un nuevo triple-doble a su carrera

Fuente: Tribuna del Yaqui