Se espera un Mundial con calor extremo, Soderstrom firma millonario contrato con Athletics y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- En la edición de este viernes 26 de diciembre, conoce que se esperan altas temperaturas para la próxima Copa del Mundo 2026.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Carlos Alcaraz cambia de entrenador

Juan Carlos Ferrero, quien fuera el guía y entrenador de Carlos Alcaraz, confesó recientemente que el fin de su relación profesional ha sido un proceso difícil. El exentrenador señaló que ahora requiere de un periodo de calma para procesar este cambio y asimilar la nueva etapa de su carrera.

Millonario contrato para Soderstrom

Los Oakland Athletics han decidido asegurar su futuro al firmar un contrato millonario con Tyler Soderstrom. El acuerdo vincula al jugador con el equipo por las próximas siete temporadas a cambio de 86 millones de dólares, marcando uno de los movimientos económicos más importantes del club.

Preveen altas temperaturas en el Mundial de Futbol

Los organizadores de la Copa del Mundo 2026 están en alerta por el intenso calor que se espera durante el verano. Debido a las altas temperaturas previstas en las sedes de México, Estados Unidos y Canadá, ya se están diseñando medidas especiales para proteger a los jugadores y al público.

