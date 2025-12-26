Van por la corona: Cañeros anuncia la llegada de tres refuerzos para los playoffs de la LAMP

Los Mochis, Sinaloa.- A tan solo cinco juegos para que termine la fase regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los Cañeros de Los Mochis ya piensan en los playoffs, ya que este viernes 26 de diciembre, el club anunció la llegada de tres nuevos peloteros.

Se trata de Carlos Figueroa, Miller Hogan y Christian Allegretti, quienes inclusive ya sudan los colores de la nación verde y se espera que hagan su debut este fin de semana, en la serie que tienen frente a los Jaguares de Nayarit en el Emilio Ibarra Almada.

En el caso de Figueroa, es un 'viejo conocido de la LAMP' y llega a Los Mochis para aportar inteligencia y velocidad en el corrido de bases, además de una destacada defensiva, cualidades que encajan plenamente con el estilo que promueve el nuevo mánager Chris Coste. El mexicano cuenta con una amplia trayectoria y en verano participó con los Leones de Yucatán, mientras que la temporada pasada defendió los colores de los Venados Mazatlán.

Figueroa regresa a la LAMP

Mientras que Hogan es un lanzador derecho que viene de tener una gran participación con los Piratas de Campeche en la Liga Mexicana de Beisbol, donde dejó marca de 5 ganados con efectividad de 4.31 en 18 aperturas, trabajando 87.2 entradas, recetando 74 ponches y registrando un sólido WHIP de 1.20.

Un sello importante de este nuevo cañero es que se crece en postemporada, ya que en los playoffs de verano trabajó en seis aperturas, de 27 innings lanzados, 19 ponches y apenas 6 bases por bola, para una efectividad de 3.00. Para los de Mochis, será clave que Hogan llegue con ritmo de competencia, ya que este invierno tuvo actividad en la Liga Dominicana con los Toros del Este.

A su vez, Christian Allegretti llega para fortalecer el bullpen. A diferencia de los otros refuerzos, el estadounidense hará su debut en la pelota nacional. Allegretti registró en la liga Independiente seis triunfos con efectividad de 4.69 en 17 apariciones como abridor, acumulando 86.1 entradas de trabajo y 75 ponches.

Durante este invierno tuvo un breve paso por la liga de Venezuela como en la República Dominicana, destacando su única apertura el pasado 23 de diciembre, cuando trabajó tres entradas en blanco y ponchó a dos rivales, mostrando buen comando y brazo fresco.

Allegretti llega para fortalecer el bullpen

Fuente: Tribuna del Yaqui