Veljko Paunovic explica su repentina salida de Chivas del Guadalajara: "No me pesó ni me dolió"

Ciudad de México.- Veljko Paunovic fue uno de los entrenadores más queridos por la afición de las Chivas en los últimos años, al lograr una armonía dentro del grupo, la cual los llevó a disputar la final más reciente en su historia, misma que terminaron perdiendo. Es por eso que su salida luego de lograr el subcampeonato sorprendió a todos los 'Chivahermanos', aunque la decisión provino por problemas personales y de salud.

En una entrevista ofrecida al portal Claro Sports, el sueco explicó que no tuvo un problema con la directiva como se especuló por varios meses e inclusive admitió que hoy en día persiste el arrepentimiento sobre la drástica decisión, aunque aseguró que el dejar a la institución tapatía era algo necesario para mejorar su estilo de vida.

"La verdad es que me arrepentí, aunque tengo que decir que cuando tomé la decisión fue por un tema personal y familiar", comenzó explicando Paunovic. El estratega europeo comentó que su familia residía en Chicago, Estados Unidos, por lo que realizaba viajes constantes para verlos, aunque hacía todo lo posible para que no se reflejara en el desempeño dentro de la cancha del equipo.

Así mismo, el entrenador informó que en su estadía con el 'Rebaño Sagrado', tuvo varios problemas de salud derivados de los demandantes viajes, donde llegó a perder una cantidad considerable de peso. "Al final perdí unos doce kilos en los trece meses que estuve en Chivas".

No me pesó ni me dolió, pero noté un agotamiento. Tenía mucha responsabilidad para volver al tercer torneo y no estar bien físicamente, lo que luego me podía afectar mentalmente. He aprendido con los años a conocerme y a identificar cuando llego a un estado físico y mental en el que no puedo rendir como me gustaría".

Por último, informó que en todo momento recibió el respaldo de la familia Vergara, la cual tiene bajo su mando a las Chivas del Guadalajara, así como a Fernando Hierro, que en esos años se desempeñaba como el director deportivo de la institución. Luego de partir del conjunto tapatío, Veljko se integró a los Tigres de la UANL y luego de su corto periodo, fue despedido para darle cabida a Guido Pizarro, quien se mantiene al frente del banquillo felino.

