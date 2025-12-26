Yaquis de Obregón vs Venados de Mazatlán; dónde ver EN VIVO el segundo de la 'Serie Navideña' en la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de haberse quedado con la victoria en el primer compromiso, Yaquis de Obregón sostendrá el segundo juego de la 'Serie Navideña' ante los Venados de Mazatlán. Dicha serie representará el cierre de actividades de 'La Tribu' en el Estadio Yaquis durante la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

En el juego del 25 de diciembre, Christian Alvarado se anotó la primera victoria de la temporada, luego de haber lanzado una entrada y un tercio sin permitir daño, mientras que Demetrio Gutiérrez cargó con la derrota al permitir una anotación en dos tercios de trabajo. Efraín Contreras se encargó de cerrar el encuentro, alcanzando el salvamento 15 de la temporada, con lo que se coloca como líder de todo el circuito en dicho departamento.

Las primeras tres entradas habían sido un duelo entre los abridores de ambas escuadras, hasta que en el cierre del cuarto capítulo, 'La Tribu' inauguró la pizarra del Estadio Yaquis con un jugoso rally. La primera anotación llegó en los spikes de Sebastián Elizalde con fly de sacrificio, luego, Alfredo Hurtado se trajo una más y Kevin Villavicencio puso el tres por cero con un squeeze play, impulsando al propio Hurtado.

Pese a la diferencia, los Venados empataron el marcador con un par de anotaciones en el quinto episodio y una más en la apertura del sexto rollo, impulsada por Ramiro Peña con un elevado de sacrificio a la pradera central. La de la ventaja definitiva para Obregón llegó con un sencillo de Víctor Márquez, permitiendo que Antonis Macías se descolgara desde la segunda almohadilla, poniendo el cuatro por tres con el que finalizó el encuentro.

Horarios del Yaquis de Obregón vs Venados de Mazatlán

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Viernes, 26 de diciembre

Horario: 20:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes 2

Para el segundo de la 'Serie Navideña', Yaquis tiene programado como abridor a Odrisamer Despaigne; el 'Asere' tiene marca de seis triunfos y tres derrotas, además de una efectividad de 2.98. Por parte de Venados, subirá a la loma Édgar Torres, quien no ha ganado juego, contrarrestado con los cinco descalabros que acumula en la temporada.

