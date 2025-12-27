Atlético San Luis refuerza su defensiva para el Clausura 2026 con exjugador de Chivas del Guadalajara

Ciudad de México.- La directiva del Atlético San Luis sumó al segundo refuerzo de cara al Clausura 2026, siendo Benjamín Galindo el anunciado, quien se desempeña como defensa central y tiene experiencia en la Liga MX con las Chivas del Guadalajara. El elemento de 26 años es hijo de Benjamín Galindo, leyenda del balompié azteca, y viene de jugar en la Liga de Expansión MX.

Galindo Cruz fue formado en el Santos Laguna, equipo con el que disputó varias temporadas antes de partir a las Chivas del Guadalajara, donde se integró a las categorías inferiores y consiguió un título de la Liga MX. Su debut con el equipo principal se dio el 7 de abril del 2018, participando en la jornada 17 del Clausura contra los Tiburones Rojos del Veracruz, disputando el partido completo.

Luego de solo seis partidos con las Chivas, el jugador terminó por ser enviado al Pachuca, donde se esperaba que tuviera mayor oportunidad, aunque solo terminó participando en dos encuentros, en los cuales disputó los 90 minutos. También tuvo un efímero paso con el equipo del Reno 1868 FC en la actual USL Championship, donde tampoco tuvo mucha relevancia.

Al no recibir muchas oportunidades en la primera división, buscó nuevos horizontes en la Liga de Expansión MX, donde firmó con el Cancún FC, escuadra con la cual se terminó convirtiendo en el máximo referente. Con el equipo caribeño consiguió el título del 2023, además de disputar más de 136 compromisos con seis anotaciones, sobrepasando los 11 mil 600 minutos en cancha.

La llegada de Galindo se convirtió en la segunda incorporación importante para el Atlético San Luis, luego de que se informara que Anderson Duarte, delantero uruguayo, llegaría en calidad de préstamo procedente de los Diablos del Toluca. El ariete de 21 años estuvo con el Mazatlán FC, con quienes se ganó la titularidad.

El Atlético San Luis ya tiene a los dos jugadores entre sus filas y se encuentra con la pretemporada en marcha para afinar los detalles y afrontar su primer compromiso del Clausura 2026, el cual será el 11 de enero a las 19:00 horas (horario CDMX) contra los Tigres UANL.

Fuente: Tribuna del Yaqui