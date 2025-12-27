De ser MVP en la LMB a estrella de la MLB; Nick Torres jugará para los New York Yankees en 2026

Ciudad de México.- Nick Torres, quien se llevó el galardón del Jugador Más Valioso en la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol, habría firmado un acuerdo con los New York Yankees, con lo que podría hacer su ansiado debut en la MLB. El estadounidense ya estuvo firmado por una organización de las Grandes Ligas, aunque nunca recibió la oportunidad de disputar el llamado mejor béisbol del mundo.

Nicholas Cawley Torres es nacido en Lakewood, Estados Unidos, y al momento tiene 32 años de edad; fue firmado en la cuarta ronda del Draft de MLB del 2014 por los San Diego Padres, con quienes estuvo por varios años en las sucursales. Su última temporada en el sistema de las Grandes Ligas fue en el 2018, cuando fue registrado por los Kansas City Royals, jugando en la categoría Doble A.

Yankees sign 2025 Mexican League MVP Nick Torres



32-year-old right-handed first baseman and outfielder has hit .343 with a 1.025 OPS since 2021 for Algodoneros Unión Laguna. A 2014 4th round pick by the Padres, Torres' last MLB affiliation was Triple-A in 2018 for the Rangers pic.twitter.com/uo1LQ3AlPT — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) December 27, 2025

Desde ahí, llegó al beisbol azteca, donde ha defendido varias jerseys, aunque fue hasta que llegó con los Algodoneros de Unión Laguna en la LMB y con Naranjeros de Hermosillo en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, que logró su consolidación. En la temporada 2025 del circuito veraniego, dejó un promedio de bateo de .345, luego de conectar 117 imparables en 339 turnos legales.

El jardinero y primera base demostró poder con el madero, ya que llegó a conectar 34 dobles y 27 vuelacercas, impulsando 81 carreras en el año. Fue una de las piezas clave para que los Algodoneros clasificaran a la temporada y, aunque se quedaron en el camino al título, Torres fue nombrado el MVP de la campaña.

Tenemos al Jugador Más Valioso 2025 ??: Nick Torres de Algodoneros de Unión Laguna ??



Su aporte fue clave en las aspiraciones del club rumbo y durante la postemporada.



Líder de OPS y SLG en esta temporada 2025 uD83DuDCA5



¡Muchas felicidades! uD83DuDC4FuD83CuDFFC #CienAñosSiendoElRey uD83DuDC51 pic.twitter.com/y7Bu6ymdq9 — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) October 28, 2025

Luego de varios días en los que los rumores acerca de su salida de Unión Laguna en las próximas temporadas, fue el mismo equipo el que confirmó que Torres no estará con Algodoneros para el 2026, adelantando la primicia sobre su firma con los Yankees. "Tu paso por el Revolución deja huella en el diamante, en las gradas y en el corazón de nuestra gente. Hoy te toca seguir creciendo y cumplir un sueño más, ahora con la organización de los Yankees".

Gracias, Nick Torres, por cada juego, cada entrega y cada emoción que nos regalaste.

Por la forma en que has conectado con la afición, por convertirte en referente, en ídolo y en uno de los jugadores más queridos de esta casa.

Tu paso por el Revolución deja huella en el diamante,… pic.twitter.com/B8SQTZznOz — Algodoneros Unión Laguna (@AlgodonerosUL) December 27, 2025

Pese a eso, se confirmó que los Algodoneros de Unión Laguna permanecerán como dueños de su carta, por lo que luego de su incursión a la MLB podría estar regresando con el club de la Zona Norte.

Fuente: Tribuna del Yaqui