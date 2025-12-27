¿Deja al Cruz Azul? Club grande del Brasileirao pone oferta multimillonaria por Giorgos Giakoumakis

Ciudad de México.- El Cruz Azul ha sido uno de los equipos menos activos en el mercado invernal de fichajes, ya que no se ha anunciado la incorporación de nuevos elementos como refuerzo de cara al Clausura 2026, el cual está a días de iniciar. Pese a eso, 'La Máquina' pudiera darle salida a Giorgos Giakoumakis, el cual es pretendido por el Atlético Mineiro, club de renombre que participa en el Brasileirao.

Luego de un amplio paso por el futbol de Grecia y el haber conquistado la MLS, Giakoumakis arribó al Cruz Azul a mediados del 2024, en una transacción que sobrepasó los ocho millones de euros de acuerdo con lo publicado en Transfermarkt. A pesar del alto precio por el cual fue comprado, Giorgos solo disputó 40 partidos con el cuadro cementero, en los cuales marcó nueve goles y cosechó ocho asistencias.

Con menos de dos mil minutos disputados en la Liga MX, el Cruz Azul comenzó a buscarle equipo por su bajo rendimiento y sus constantes lesiones, encontrando en el PAOK de Salónica de la Superliga de Grecia su nuevo equipo. Con dicho conjunto ya tiene 20 partidos con nueve anotaciones y, aunque su préstamo finaliza hasta junio del 2026, podría verse interrumpido luego de la importante oferta que llegó de Sudamérica.

De acuerdo con lo publicado por César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, el Cruz Azul recibió una oferta del Atlético Mineiro por Giakoumakis, la cual ascendería a los 6.5 millones de dólares. La interrupción del préstamo con el equipo greco se podría ver interrumpida solo si el jugador acepta la oferta del equipo brasileño; de lo contrario, permanecerá con el PAOK por un semestre más.

La única otra transacción que se ha oficializado por parte del Cruz Azul es la partida de Ángel Sepúlveda, quien ya se encuentra integrado en la pretemporada de las Chivas del Guadalajara. El atacante firmó su acuerdo con el 'Rebaño Sagrado' mientras seguía jugando para 'La Máquina' en la Copa Intercontinental y, apenas regresó a México, viajó a Guadalajara para firmar el contrato de manera formal.

Así mismo, el Cruz Azul pudiera resentir la baja de Mateusz Bogusz, elemento polaco que, de acuerdo con diversas informaciones, no tiene intención de seguir jugando para el conjunto cementero.

