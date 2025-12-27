El 'Monstruo' del boxeo le pasa por encima a Picasso; Inoue retiene sus campeonatos

Riad, Arabia Saudita.- Naoya Inoue sigue demostrando por qué es el 'Monstruo' del boxeo, pues este sábado en Riad, Arabia Saudita, le pasó por encima al entonces invicto mexicano Alán Picasso, para así retener sus cuatro campeonatos mundiales (CMB, AMB, OMB Y FIB) de los supergallos.

La contienda había generado mucha expectativa, ya que el mexicano llegaba a la cita como el retador oficial y, por más de dos años, en diferentes entrevistas confesaba tener la fórmula para vencer al nipón, pero resultó todo lo contrario, ya que el campeón indiscutido fue amo y señor arriba del ring.

Aunque, a diferencia de otros boxeadores, el joven del Estado de México no terminó noqueado, lo cierto es que dejó mucho que desear arriba del ring, ya que en ningún momento puso en malas condiciones a Inoue, mostrando un plan muy limitado a la ofensiva. El 'Rey David' presionó por momentos, pero se encargó más de mantener continuamente la guardia bien cerrada.

Inoue was first class from the first bell uD83DuDCAB#RINGV: Night of the Samurai | @RingMagazine ?? pic.twitter.com/qqNihLfAS4 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 27, 2025

Al final, el 'Moustro' Inoue sale con la mano en alto por decisión unánime con tarjetas de por 119-109, 120-108 y una polémica de 117-111. Además, con esta victoria, Inoue pone su marca en 32-0 con 27 nocauts, mientras Picasso deja su récord en 32-1-1 con 17 KO.

El 'Logan' casi arruina la fiesta

Mientras que en el choque coestelar, en su debut en las 122 libras, Junto Nakatani se impuso por decisión unánime sobre el mexicano Sebastian Hernandez, que vendió cara su derrota y que estuvo muy cerca de mandar a la lona al nipón, que también es considerado uno de los mejores libra por libra del mundo.

A diferencia de su compatriota, el 'Logan', sí puso en aprietos al 'Big Ban'; claro ejemplo de ello son las tarjetas finales de los jueces, que dictaminaron: 15-113 (2) y otra más de 118-110. Nakatani (32-0, 24 KOs) se vio exigido al máximo por el guerrero azteca que ofreció una actuación valiente y que demostró que puede ser un rival incómodo en la división supergallo.

Con la victoria, tanto Inoue como Junto salieron con la mano en alto, por lo que no se arruinaron los planes de la promotora, que es enfrentarlos en el 2026, para así definir al mejor de la división y posiblemente al pugilista japonés más talentoso de la última década.

Logan Hernández hizo una espectacular pelea ante Junto Nakatani!!! Vi algo muy diferente a los jueces!!!! Ligan lo

Llevo a mares profundos!!!! Merecía un justo empate. Así pasa en el boxeo cada vez más !!!! pic.twitter.com/FAZEU3S0hL — Carlos A Aguilar C. (@elzarcaguilar) December 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui