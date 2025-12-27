¿El puesto de André Jardine está en riesgo? Los peores fracasos de las Águilas del América en el 2025

Ciudad de México.- Luego de haberse establecido como un equipo invencible en los años anteriores, las Águilas del América sufrieron en todo el 2025, en el cual terminaron fracasando en todos los certámenes en los que tuvieron participación. El conjunto de Coapa vio mermado su rendimiento ante las constantes lesiones que se presentaron en el plantel, lo cual también repercutió en la imagen de André Jardine.

El estratega brasileño fue el que trajo consigo mismo al actual preparador físico del América, al cual defendió en reiteradas ocasiones, señalando que los problemas musculares recurrentes fueron por situaciones fortuitas. En los últimos días, se supo que el cuadro capitalino ya contaba con un segundo preparador físico con amplia experiencia, aunque la relación con Jardine sigue en focos rojos y un mal inicio de año le podría costar su despido.

#Deportes | Águilas del América tendrá una importante incorporación al cuerpo técnico para el Clausura 2026 ?uD83DuDE4Chttps://t.co/pbQtXvtNRc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 24, 2025

Fracasos del América en el 2025

Debido a la plantilla reducida, sus participaciones en la Liga MX no fueron las esperadas y, aunque para el Clausura 2025 lograron meterse hasta la final, terminaron cediendo la corona ante los Diablos del Toluca. En el Apertura 2025 se vieron aún más mermados y, si bien lograron clasificar en la cuarta posición a la Liguilla, fueron eliminados en los cuartos de final con un gol de último minuto por los Rayados del Monterrey.

#Deportes| No le alcanza al América: Rayados de Monterrey cae ante las Águilas pero logra avanzar en la Liguilla ?https://t.co/D4Dmzz1Q6G — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 30, 2025

Si bien no lograron el título en el primer semestre, su campeonato del Apertura 2024 les permitió disputar el Campeón de Campeones contra el Toluca, precisamente el equipo que les arrebató la corona de la Liga MX. El partido único se disputó en los Estados Unidos y, a pesar de que las Águilas lograron anotar primero, los Diablos le dieron la vuelta al marcador, el cual finalizó en tres por uno.

En el plano internacional, también tuvieron un par de fracasos, siendo el primero de ellos la eliminación de la Copa de Campeones de la Concacaf. Por sus antecedentes recientes, el América se perfilaba como el favorito al título, aunque con un certero cabezazo de Ángel Sepúlveda, terminó siendo eliminado en los cuartos de final por el Cruz Azul.

El último y probablemente uno de los más dolorosos fue en torno al Mundial de Clubes de la FIFA, donde no consiguió la clasificación, pero luego del escándalo por la multipropiedad del Grupo Pachuca, se enfrentaron en el repechaje contra un equipo de la MLS. Contra todo pronóstico, el LAFC se impuso en tiempos extras al América, logrando su eliminación en la fase preeliminar.

Fuente: Tribuna del Yaqui