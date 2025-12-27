Exjugador de Rayados de Monterrey y Santos Laguna es nombrado entrenador en el Xelajú MC de Guatemala

Ciudad de México.- El entrenador con una amplia experiencia por Centroamérica, Roberto Hernández, fue nombrado como el nuevo estratega del Xelajú MC de Guatemala, luego de que se oficializara el despido del local, Amarini Villatoro. El mexicano cuenta con amplia experiencia en el futbol azteca, ya que jugó para el Santos Laguna y Rayados del Monterrey, mismo que terminará enfrentando en los próximos meses.

Hernández también jugó para el Monarcas Morelia (hoy Club Atlético Morelia), con quienes acumuló 110 compromisos con más de 8 mil 600 minutos disputados, la mayor parte de ellos siendo defensa central. Luego de finalizar su carrera en el 2002, permaneció con el equipo purépecha, con el que se convirtió en entrenador auxiliar en el 2006; su debut como estratega titular llegó con el Toros Neza el 19 de febrero del 2013.

Luego de regresar al Morelia como interino, tomó el mando total en un momento crítico para la institución, cuando estaban peleando por permanecer en la Primera División del balompié mexicano. Logró librar el descenso en un partido que quedará para la historia, cuando lograron la victoria de último minuto en la última jornada, superando a Rayados de Monterrey en calidad de visitante.

Llevó al Morelia a un par de Liguillas, aunque nunca pudo alcanzar el título, por lo que terminó saliendo del equipo; pasó a dirigir equipos de ascenso y de la Liga Premier como Neza FC y los Correcaminos. Así mismo, tuvo su estadía con los Cimarrones de Sonora.

Hernández llega con un título en la Liga Mayor de Guatemala, el mismo que logró con el Malacateco en el 2021, temporada que lo estableció como un entrenador importante en dicho circuito. Su último equipo fue el Comunicaciones, histórico guatemalteco que dirigió solo cuatro meses y, a lo largo de 12 compromisos, solo pudo conseguir 11 unidades.

Los chivos ya tienen comandante uD83EuDE96 uD83EuDEE1 #RobertoHernandez pic.twitter.com/nXXlBPOb8z — Escenario Deportivo (@escenario100) December 26, 2025

Aun así, su amplia experiencia en Guatemala lo avaló para tomar las riendas del Xelajú de manera inmediata, con miras al inicio del torneo Clausura 2026, el cual arrancará en enero próximo. Dicho equipo centroamericano participará en la Concachampions, donde tendrá el reencuentro con su exequipo, enfrentándose contra los Rayados de Monterrey.

Club Xelajú MC da la bienvenida a Roberto Hernández, nuevo director técnico, que estará acompañado por su cuerpo técnico, integrado por el asistente Steve Padilla, el preparador físico Geovany Godínez y preparador de arqueros Brayant Chavero. pic.twitter.com/l4K2foyaWa — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) December 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui