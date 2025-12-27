Histórico jugador mexicano arremete contra Sergio Ramos por su paso con Rayados: "Fue un desastre"

Ciudad de México.- A pesar de estar entre los favoritos y ser uno de los equipos que más han invertido en traer jugadores durante los últimos torneos de la Liga MX, los Rayados de Monterrey finalizaron su participación en el Apertura 2025 con las manos vacías al ser eliminados en las semifinales. Desde entonces, han estado en el ojo de las críticas por su mal desempeño en la cancha, lo que terminó causando el adiós de Sergio Ramos.

El defensa central frenó sus negociaciones con la directiva regiomontana en las semanas previas al inicio de la Liguilla y se presumía que, si alcanzaban el título, accedería a una renovación para continuar con su paso dentro del balompié mexicano. Al haber caído ante los Diablos del Toluca, fue el propio Ramos el que hizo oficial su adiós del Monterrey, aunque apuntaló que no estaría finalizando su carrera profesional.

Carlos Hermosillo arremete contra Ramos y Rayados

Durante una edición del programa 'La Última Palabra', de Fox Sports, la leyenda del Cruz Azul arremetió contra la directiva de los Rayados por su planeación, en la cual han priorizado el traer a jugadores de renombre, pero que no atraviesan un buen presente. "¿Quién venderá más camisetas? Los Rayados… ¡Los Rayados! Ya ves que contratan figuritas, bueno, figurotas", expresó Hermosillo.

Luego de eso, fue el turno directo de Sergio Ramos, sobre el cual señaló las deficiencias defensivas que presentó en su etapa con el Monterrey. "Hizo goles, pero defensivamente fue un desastre", comentó de manera contundente en dicho espacio televisivo de renombre. Con el Monterrey, Sergio Ramos acumuló 34 partidos, en los cuales marcó ocho goles en poco más de tres mil minutos.

CARLOS HERMOSILLO HABLÓ SIN FILTROS EN #LUP uD83DuDD25



En la mesa de 'La Última Palabra' soltó tremenda declaración, al considerar que Rayados contrató 'figuritas', pero no para ser campeón y dar resultados, sino que quieren 'vender camisetas'. El dardo más directo fue para Sergio Ramos… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 27, 2025

Por último, Carlos Hermosillo lanzó un llamado a toda la afición de 'La Pandilla', para que presionen a su directiva con el fin de realizar buenas contrataciones y poder alcanzar un nuevo título en su historia. Rayados no ha realizado el anuncio oficial sobre los refuerzos que tendrán para el Clausura 2026, aunque, pese a eso, se ha rumorado sobre la llegada de Daniel Alonso Aceves, además de las intenciones de contratar a Luca Orellano.

