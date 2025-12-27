Katia Itzel García concreta un 2025 histórico y es incluida dentro de las mejores árbitras del mundo

Ciudad de México.- Luego de su exitosa participación en diferentes competencias, como lo son la Liga MX, la Leagues Cup y también la Copa del Mundo sub20, la silbante mexicana, Katia Itzel García, fue incluida en la lista de las mejores árbitras del 2025. Dicho ranking es realizado de manera anual por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol, la misma institución que incluyó a Javier Aguirre entre los mejores entrenadores.

De acuerdo con el artículo publicado en el portal oficial de la IFFHS, García acumuló 15 unidades por su desempeño en diferentes certámenes, alcanzando la sexta posición, superando a otras silbantes con trayectoria más larga, confirmando su crecimiento en la élite internacional. Dicho listado fue encabezado por Maria Sole Ferreri, árbitra italiana que reunió 97 unidades.

¡PERO QUÉ NIVEL!



Katia Itzel García se ubica en el sexto lugar del Top 10 de las mejores árbitras del mundo, además ocupa el primer puesto en la Concacaf, de acuerdo con la IFFHS

La segunda posición se la llevó Stephanie Frappart de Francia y el podio lo cerró Ivana Martincic de Croacia; la única colegiada del continente americano que estuvo incluida, además de Katia Itzel, fue Edina Alves, árbitra brasileña.

La silbante mexicana tuvo constante participación en la Liga MX, donde fue asignada a partidos de renombre, ya que fue árbitra central de un par de compromisos del América, como cuando se enfrentó a los Xolos de Tijuana y al Mazatlán FC. Además, dirigió el Pachuca vs. Pumas UNAM y otros 11 compromisos en el Apertura 2025.

¡ORGULLO MEXICANO!



La árbitra mexicana está en la lista de la 10 mejores silbantes del 2025, la IFFHS designó a la silbante como la sexta mejor a NIVEL MUNDIAL



En el 2025 Katia Itzel García ha arbitrado un total de:

12 partidos en la Liga MX

3 partidos de Leagues Cup

Durante dicho torneo del balompié mexicano, mostró un total de 41 cartones preventivos y una tarjeta roja directa, estableciendo sus criterios disciplinarios de inmediato. También hizo historia al convertirse en la primera mujer en ser designada como árbitra central de un partido de Liguilla de la Primera División varonil, siendo el compromiso de vuelta en los cuartos de final entre los Diablos del Toluca y Bravos de Juárez.

Así mismo, tuvo varias incursiones en la Leagues Cup, además de participar en la Copa Oro de la Concacaf, aunque su consolidación internacional se dio en la Copa del Mundo 2025 sub20, donde fue la única mujer en ser silbante central. Luego de su gran desempeño en la fase de grupos, ella y su equipo fueron asignadas a un par de partidos de eliminación directa.

Fuente: Tribuna del Yaqui