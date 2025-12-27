La Serie del Caribe 2026 define su calendario; así se jugará el clásico en el Estadio Panamericano

Ciudad de México.- A pesar de las diferentes polémicas en torno al cambio de sede para la edición 2026 de la Serie del Caribe, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) hizo oficial el calendario con el que se disputará el torneo en el Estadio Panamericano. Las acciones en el recinto de Zapopan, Jalisco, comenzarán el 1 de febrero y finalizarán coronando a un nuevo monarca el 7 de febrero del 2026.

Cabe recordar que dicho torneo contará con la participación de dos equipos representantes de la Liga Arco Mexicana del Pacífico: México Rojo (campeón de la LAMP) y México Verde (subcampeón). Así mismo, participará el campeón de la LiDom (República Dominicana), la LVPRC (Puerto Rico) y un representativo de Panamá.

La jornada inaugural comenzará a las 13:00 horas del domingo, 1 de febrero, con el duelo entre México Verde contra Puerto Rico, mientras que el segundo duelo del día se llevará a cabo entre México Rojo y República Dominicana a las 19:30 horas. Antes del inicio del segundo compromiso, se llevará a cabo la ceremonia de apertura oficial de la Serie del Caribe Jalisco 2026.

De acuerdo con lo publicado por la CBPC, la fase preliminar se extenderá hasta el jueves, 5 de febrero, en el formato Round Robin (todos se enfrentan a todos al menos en una ocasión), con dos partidos por jornada. México Rojo tendrá preferencia en la programación de los partidos, ya que todos sus compromisos serán programados a las 19:30 horas (horario estelar).

Una vez se concluya la primera ronda, los cuatro mejor clasificados en la tabla avanzarán a las semifinales, las cuales se disputarán el viernes, 6 de febrero, manteniendo los mismos horarios antes anunciados. En caso de que los dos representantes de México avancen y se enfrenten en las semifinales, se les será asignado el horario vespertino y, en caso contrario, el mejor clasificado jugará en dicho espacio.

La final de la Serie del Caribe Jalisco 2026 se celebrará el sábado, 7 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Panamericano, con los ganadores de las rondas semifinales. Cabe señalar que todos los horarios anunciados son con respecto al uso horario de la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui