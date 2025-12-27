Místico rompe el silencio y habla de su polémica: "Lo más importante son todos ustedes"

Ciudad de México.- En los últimos días, el luchador mexicano Místico se ha vuelto tendencia en redes sociales, debido a la mala actitud que tuvo con algunos de sus seguidores, pero este viernes 26 de diciembre, el 'Príncipe de Plata y Oro' rompió el silencio y dejó en claro que su trabajo se debe a la afición.

Fue en la función en la Arena México, donde el también conocido como el último 'boom' del pancracio nacional tomó el micrófono y se dirigió al público y, aunque no hizo referencia directa a las críticas que recibió en las últimas horas, dejó en claro el cariño que le tiene a sus seguidores.

Esta noche para nosotros en especial va a ser muy mágica porque hoy es el último viernes del 2025 y hoy la mejor afición se encuentra una vez más llenando la catedral de la lucha libre como lo es la Arena México. Hoy para nosotros lo más importante no somos los luchadores, lo más importante son todos ustedes. Ustedes hacen que la lucha libre mexicana sea la número uno en el mundo. Queremos un minuto de aplausos para todos ustedes", dijo el ídolo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Cabe destacar que fue a principios de esta semana cuando una aficionada acusó al luchador de negarle un saludo y no poder mostrarle los tatuajes y uñas que se hizo en su referente. El video de ese momento actualmente circula en redes sociales, y también se observa cómo Místico se niega al mandar un saludo, asegurando que está impedido por "derechos de autor".

uD83CuDFADuD83EuDD28 AFICIONADA SE QUEDA SIN SALUDO DE MÍSTICO



uD83DuDC49 Una mujer se volvió viral tras contar que gastó su dinero en tatuajes y uñas alusivas a #Místico, esperando un saludo. Sin embargo, le respondió que no podía enviarle saludo “por derechos de autor”.



uD83CuDFA5TikTok / clau_lozanog pic.twitter.com/CY8KYcFhrO — EL INFORMANTE.MX (@ElInformanteMX) December 26, 2025

Lo grabado en el clip generó polémica en redes sociales, principalmente en el sector de la lucha libre, ya que varios aficionados consideraron que no es la primera vez que el exconocido como Sin Cara en WWE muestra ese tipo de actitudes con sus seguidores.

"Esta noche para nosotros en especial va a ser mágica, porque hoy es el último viernes de función en 2025, y hoy, la mejor afición se encuentra una vez más llenando la catedral de la lucha libre, la Arena México. Para mí es un placer, un gran honor ser parte de la familia Lutteroth, parte de la familia Consejo Mundial de Lucha Libre", afirmó el mexicano este viernes.

Místico encabezó al talento del último #ViernesEspectacularCMLL de 2025 para rendir un minuto de aplausos a La Mejor Afición del Mundo, agradeciendo otro espectacular lleno en la Arena México. pic.twitter.com/BxrOeYoscy — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 27, 2025

Cabe destacar que este año Místico vivió una rivalidad de época con la superestrella de AEW, MJF, pero fue en septiembre cuando se consagró al convertirse en campeón semicompleto del CMLL al derrotar en el Aniversario de la 'Seria y Estable' al nacido en New York, Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui