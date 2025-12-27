Naranjeros de Hermosillo asegura la serie ante el Tucson Baseball Team

Hermosillo, Sonora.- Naranjeros de Hermosillo aseguró la serie al imponerse 5-4 al Tucson Baseball Team en el segundo juego disputado en el Estadio Fernando Valenzuela, duelo que, por cuestiones administrativas, se jugó con los de la capital de Sonora como visitante en su propia casa. El triunfo se construyó con ataque oportuno temprano y un cierre efectivo desde el bullpen.

La ofensiva naranja se activó en la tercera entrada. Ángel Ramírez abrió el episodio con pasaporte y más tarde anotó la carrera de la quiniela con sencillo productor de Isaac Paredes al jardín derecho. Daniel Johnson también recibió base por bolas y timbró el 2-0 con elevado de sacrificio de César Salazar al central.

Tucson respondió de inmediato en el cierre del tercer inning. Tras un error defensivo y un imparable de River Town al jardín central, Jesús Fabela cruzó el plato para acercar a los locales 2-1. Sin embargo, Hermosillo volvió a despegarse en la cuarta con doblete de Ramírez que impulsó a José Cardona y sencillo de Jasson Atondo para colocar el 4-1.

¡VICTORIA NARANJA QUE NOS DA LA SERIEEEE! uD83EuDD29uD83CuDF4A | @calientesports pic.twitter.com/21Uq4D5oBf — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) December 28, 2025

En la quinta se volvió a mover el score. César Salazar anotó el 5-1 con elevado de sacrificio de Milán Tolentino, pero Tucson recortó distancia con carreras producidas por Samar Leyva y Agustín Ruiz, ante los lanzamientos del abridor Omar Cruz para ponerse 5-3.

En la sexta, Edgar Lugo acercó aún más al Tucson Baseball Team con sencillo productor ante Luis Márquez. La amenaza creció, pero Daniel Missaki ingresó al relevo y dominó a los dos bateadores que enfrentó para salir del problema y mantener la ventaja mínima.

Sean Reid-Foley se encargó del cierre en la séptima entrada. El derecho retiró a los tres bateadores en orden, sin permitir daño, para sellar la victoria y confirmar la serie para Naranjeros, que mostró solidez en los momentos clave pese al empuje final de Tucson. La victoria fue para el zurdo Márquez y Raul Carrillo cargó con el descalabro.

Cabe destacar que este solo fue el primer duelo de la doble jornada que se vivirá este sábado en el Fernando Valenzuela de Hermosillo. Para el tercer compromiso de la serie, José María Albertos será el encargado de saltar a la lomita de los disparos por Naranjeros, mientras que Dalton Rodríguez hará lo propio por los de Arizona.

¡Afición, en unos minutos más arrancará el tercero de la serie desde el Fernando Valenzuela! uD83CuDF4A pic.twitter.com/2nARnBaIPy — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) December 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui