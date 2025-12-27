Otro duro golpe para Red Bull; ingeniero de Max Verstappen estaría llegando a Aston Martin en el 2026

Ciudad de México.- Sin dudar, el 2025 está siendo para el olvido para Red Bull, luego de que perdieran por segundo año consecutivo el título de constructores y no proporcionaran las herramientas necesarias para que Max Verstappen ligara su quinto Campeonato de Pilotos. Los despidos y renuncias han estado a la orden del día para la escudería y, de acuerdo con la información publicada por varios medios, Gianpiero Lambiase, ingeniero de Verstappen, estaría siendo 'seducido' por Aston Martin.

Según el informe publicado por el portal The Race, el equipo británico ya comenzó con los acercamientos para con el ingeniero del ahora excampeón del mundo, con las intenciones de otorgarle un puesto de mayor jerarquía dentro de su estructura. Dichas filtraciones aseguran que Gianpiero pudiera convertirse en el nuevo jefe de equipo, integrándose a una camada de exitosos ingenieros que se terminaron transformando en CEO.

uD83DuDEA8 | Max Verstappen's race engineer Gianpiero Lambiase is in talks to join Aston Martin in a senior position, per @wearetherace. — formularacers (@formularacers_) December 26, 2025

El personaje que estaría orquestando este movimiento que, sin dudas, cimbrará la Fórmula 1 en las próximas temporadas, es Adrian Newey, quien fuera el responsable del desarrollo del monoplaza en los años más exitosos en Red Bull y de manera reciente fue nombrado como el nuevo team principal de Aston Martin. Newey mantiene una gran relación con Lambiase, lo cual podría tomar un papel crucial en las negociaciones.

#Deportes | Aston Martin cimbra la Fórmula 1; Adrian Newey, exingeniero de Red Bull, será el nuevo team principal uD83CuDFCE?https://t.co/4NhMuaTaei — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 26, 2025

En caso de concretarse el movimiento, estaría llevando a Lambiase de nueva cuenta a la fábrica de Silverstone, ya que formó parte de Aston Martin cuando aún se llamaba Racing Point, siendo el ingeniero de varios pilotos, entre ellos el de Sergio 'Checo' Pérez. Aun así, con los informes, ninguna de las escuderías ha oficializado las negociaciones y tampoco el ingeniero italiano ha comentado algo al respecto.

El mayor impedimento para que Gianpiero Lambiase pueda llegar a Aston Martin es el periodo de 'gardening' (periodo de paro obligado en estos casos), el cual, por su acceso a información clasificada dentro de Red Bull, pudiera extenderse hasta finales del 2026.

Luego de la última carrera en la que Max Verstappen no pudo completar la remontada y terminó cediendo el título a Lando Norris, Gianpiero Lambiase se escuchó muy afectado en las últimas transmisiones de radio, lo cual algunos medios lo están interpretando como una despedida silenciosa.

"I see him as my friend" uD83DuDCAA



Max Verstappen praises his race engineer, Gianpiero Lambiase after an "emotional year" working together uD83DuDC49 https://t.co/EGVabg005E#F1 pic.twitter.com/4t608ls5r6 — Formula 1 (@F1) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui