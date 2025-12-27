Pumas oficializa la llegada de Jordan Carrillo, mediocampista mexicano para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Luego de varios rumores en torno a los Pumas de la UNAM, el equipo capitalino oficializó la llegada de un juvenil mediocampista como refuerzo para el Clausura 2026. Jordan Carrillo, exjugador del Santos Laguna y que a su corta edad ya cuenta con experiencia en el futbol de Europa, estará defendiendo los colores del cuadro universitario.

Desde las primeras horas del martes, 23 de diciembre, comenzaron a circular los rumores sobre dicho fichaje, el cual se presumía que se oficializaría antes de Navidad, aunque terminó prolongándose un poco más del tiempo estimado. Rodrigo Celorio, periodista de TUDN, había afirmado que el acuerdo ya estaba cerrado y el joven mediocampista se integraría a la pretemporada dirigida por Efraín Juárez.

Después de la navidad seguimos con el trabajo intenso en Cantera ??uD83DuDCAAuD83CuDFFB#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/u1Fh9px7QI — PUMAS (@PumasMX) December 27, 2025

Carrillo debutó en la Liga MX durante el Apertura 2021, contra el Cruz Azul, aunque tiempo después fue enviado a la Segunda División de España, donde terminó jugando para el Real Sporting de Gijón. En dicho club, participó en 26 compromisos, mismos en los que pudo marcar un gol sin asistencias y poco menos de mil minutos en cancha.

El canterano del equipo lagunero regresó a la Liga MX, donde hasta el momento tiene 99 partidos oficiales con un equipo de primera división, todos con el Santos. Jordan acumula cuatro anotaciones y tres asistencias, con seis tarjetas amarillas y una tarjeta roja en 4 mil 489 minutos disputados; a su corta edad, ya tiene participación en la Copa del Rey, la Leagues Cup y la Copa de Campeones de Concacaf.

El fichaje se cerró durante las primeras horas del viernes, 26 de diciembre, y fue en el transcurso de dicho día en el que el equipo universitario lo hizo público de manera oficial. "Se incorpora un nuevo futbolista mexicano al Club Universidad Nacional, quien llega con mucha ilusión y compromiso para defender desde hoy los colores azul y oro".

Se incorpora un nuevo futbolista mexicano al Club Universidad Nacional, quien llega con mucha ilusión y compromiso para defender desde hoy los colores azul y oro.



¡Bienvenido a Pumas Jordan Carrillo, la familia auriazul te recibe con los brazos abiertos!uD83DuDC99uD83DuDC9B… pic.twitter.com/28cIRkEmMB — PUMAS (@PumasMX) December 27, 2025

Carrillo se convirtió en el cuarto refuerzo oficial de cara al Clausura 2026: primero se anunció la incorporación de César Garza y Tony Leone, ambos jugadores que llegan en calidad de préstamo por un año procedentes de Rayados de Monterrey. Su apuesta internacional fue Juninho Viera, delantero del Flamengo y reciente campeón de la Copa Libertadores.

#Deportes | Pumas refuerza la delantera; campeón de la Copa Libertadores con Flamengo disputará el Clausura 2025 ?https://t.co/nW71klyKoK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui