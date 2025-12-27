Raúl Jiménez se despide del 2025 con gol y entra a una histórica lista de la Premier League

Londres, Inglaterra.- El legado de Raúl Jiménez en el futbol de Europa sigue en aumento, pues este sábado 27 de diciembre, el mexicano fue el encargado de darle la victoria al Fulham 1-0 ante West Ham, en duelo correspondiente a la jornada 18 de la Premier League.

Este tanto no solo significó tres valiosos puntos para su equipo, sino que se convirtió en su cuarto de la temporada, pero en el 63 en la primera división de Inglaterra, acercándose en la prestigiosa lista de los máximos goleadores latinoamericanos en la historia de la competencia.

Momento histórico

Raúl Jiménez consiguió el único tanto del partido al 85', cuando Harry Wilson envió un centro al 'Lobo de Tepeji', quien, con la cabeza, venció el marco enemigo para poner el 1-0 definitivo y con esto sellar la victoria del Fulham, que llega a 26 unidades y brinca a la décima posición de la tabla general. Cabe destacar que este es el segundo tanto de manera consecutiva que consigue el seleccionado nacional, ya que el pasado lunes también comandó el triunfo de su equipo, al anotar de penal frente al Nottingham Forest Football Club.

Harry to Raúl. uD83DuDC4C pic.twitter.com/0W17SFZyun — Fulham Football Club (@FulhamFC) December 27, 2025

Con el gol que le anotó al West Ham en la victoria (1-0), en lo que fue su último partido del año, Raúl Jiménez alcanzó al chileno Alexis Sánchez con 63 anotaciones en la Premier League, ubicado ahora en el puesto siete de los latinos más rompe redes.

El próximo obstáculo del exjugador del América es Luis Suárez, quien en su etapa con el Liverpool registró 69 goles, por lo que Raúl está a seis goles de igualar esa marca y brincar en solitario al sexto puesto. Con todavía mucha competencia en la Premier, es probable que el azteca consiga esa marca.

ORGULLO MEXICANO uD83DuDD25uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFD



Raúl Jiménez llegó a 63 goles en Premier League y empata a Alexis Sánchez en el topo histórico de goleadores latinos en Inglaterra. Raúl se pone a 6 goles de Luis Suárez. pic.twitter.com/wF0NNhkoEJ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 27, 2025

Por otra parte, en cuanto a la lista de los mexicanos que más goles han anotado en la primera división de Inglaterra, Jiménez es el líder y cada vez con un margen mayor con respecto a su perseguidor, que es Javier 'Chicharito' Hernández. A su vez, el atacante tricolor se acerca al top cinco de los máximos goleadores históricos del Fulham. Actualmente lleva 23, ocupando el séptimo peldaño en la clasificación, a solamente tres tanto del francés Louis Saha como del portugués Luis Boa Morte.

Fuente: Tribuna del Yaqui