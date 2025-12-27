Tomás Jacob dejará al Necaxa y a la Liga MX para llegar a la MLS en una transacción multimillonaria

Ciudad de México.- El Necaxa ha sido uno de los equipos más activos en los últimos mercados de traspasos, anunciando constantes salidas y llegadas, lo cual no les ha permitido encontrar la constancia dentro de las canchas. De acuerdo con la información publicada por varios medios de Estados Unidos, Tomás Jacob, defensa argentino, estará saliendo de los 'Rayos' a solo seis meses de su llegada.

Con apenas 21 años, Tomas es una de las mayores promesas en el balompié argentino y no se descarta que pudiera formar parte de la 'Albiceleste' en los siguientes años. Jacob se formó en las categorías inferiores del Newell's Old Boys, equipo con el cual terminó debutando y alcanzó a disputar 50 partidos antes de ser fichado por el conjunto hidrocálido, acuerdo que, según la información extraoficial, alcanzó los tres millones de dólares.

El Necaxa anunció la llegada del defensivo apenas en julio del 2025, el cual llegó directo al cuadro titular debido a su amplia experiencia en la Primera División de Argentina; con los 'Rayos', alcanzó a disputar solamente 17 compromisos, aunque 15 de ellos fueron en la alineación inicial. Pese a ser defensivo, pudo marcar un gol en su estadía con el equipo azteca, además de reunir más de mil 300 minutos de entre la Liga MX y la Leagues Cup.

uD83DuDEA8Tomás Jacob será jugador de Atlanta United.



uD83DuDCCCSe lo lleva Tata Martino.



uD83DuDCCDLa cifra que recibiría Necaxa es de US$5M



?uD83CuDFFE hasta Junio 2029



?? adelantada por @tombogert pic.twitter.com/w9bMLuWz63 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 27, 2025

Según lo publicado por Tom Bogert, un prestigiado periodista estadounidense y colaborador de The Athletic, el Necaxa ya habría concretado el acuerdo con el Atlanta United para la salida de Jacob. Así mismo, la información indicó que dicha transacción sobrepasará los cinco millones de dólares, lo cual le dejará un margen de ganancia considerable al equipo mexicano para buscar a su posible reemplazo.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Sources: Atlanta United is finalizing a deal to sign Argentine center back Tomás Jacob from Necaxa.



Fee in ballpark of $5m. Jacob joins via U-22 initiative.



Jacob, 21, product of Newell's academy. Made 50 apps for them, 17 for Necaxa. pic.twitter.com/6OL5Puz3Il — Tom Bogert (@tombogert) December 27, 2025

El Atlanta United tiene como técnico a Gerardo Martino, estratega argentino de renombre, que estaría orquestando el fichaje de dicho juvenil sudamericano. El 'Tata' es considerado una leyenda del Newell's Old Boys, por lo que es probable que conociera a Tomás Jacob desde las categorías inferiores.

Pese a la buena cantidad que recibirá el Necaxa, tiene el tiempo en contra para buscar a varios elementos de cara al Clausura 2026, luego de que se conociera que Didier Cambindo ya no pertenecería a los Rayos, por lo que tienen cupos libres en la delantera y la defensa.

#Deportes | Pumas se 'duerme' y el León les roba fichaje bomba; Didier Cambindo jugará para 'La Fiera' ???https://t.co/u9kTtdzXUd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui