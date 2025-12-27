Yaquis de Obregón vs Venados de Mazatlán; dónde ver EN VIVO el último juego en casa de 'La Tribu'

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón tendrán su último compromiso en casa durante la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) e intentarán celebrarlo con una victoria más. 'La Tribu' recibirá a Venados de Mazatlán para el cierre de la 'Serie Navideña' y entrar en los últimos días de actividades de la campaña.

Obregón aseguró la serie con su segunda victoria consecutiva, respaldado por una gran actuación de Odrisamer Despaigne, quien consiguió su séptima victoria al lanzar siete entradas con seis imparables, dos carreras permitidas y cinco ponches recetados. Luis Romero y Samuel Zazueta lanzaron el par de entradas restantes, mientras que la derrota fue para Edgar Torres, el cual solo trabajó dos capítulos.

Las anotaciones para los locales cayeron en las primeras entradas: Roberto Valenzuela inauguró la pizarra con un sencillo al jardín izquierdo y Víctor Mendoza puso el dos por cero en el cierre del primer rollo con la misma vía del 'Tito'. Allen Córdoba amplió la ventaja con un batazo en el cual terminó llegando hasta la tercera almohadilla con un error de los defensivos; José Gaitán se voló la barda en la segunda entrada, estableciendo el marcador en seis por cero.

La carrera del 'seguro' cayó por un wild pitch de Jorge Franco en la tercera, permitiendo que la 'Chule' Mendoza pisara la registradora para establecer una ventaja que garantizaba el triunfo. Los Venados descontaron con par de batazos de cuatro estaciones: Fabricio Macías la sacó en el séptimo rollo, siendo las únicas anotaciones que permitió Despaigne, y Estamy Ureña hizo lo propio en el octavo episodio.

Horarios del Yaquis de Obregón vs Venados de Mazatlán

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Sábado, 27 de diciembre

Horario: 19:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes 2

Para el último compromiso de 'La Tribu' en el Estadio Yaquis de la temporada, se tendrá a Felipe González como inicialista, el cual buscará su sexto triunfo del año, contrarrestado por las dos derrotas que acumula. Por Mazatlán, Aaron Shortridge saltará a la loma en apenas su tercera aparición de la campaña, aunque ya registra una derrota con 8.53 de ERA.

