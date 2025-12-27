Yaquis deja en el terreno de juego a los Venados en la última serie como locales del rol regular

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Ciudad Obregón hicieron valer su localía, pues no solo se quedaron con la última serie de la fase regular en casa de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), sino que también sacaron la escoba y hundieron a los Venados de Mazatlán.

Fue el 'Tano' Elizalde quien se vistió de héroe este sábado 27 de diciembre, al conectar el imparable remolcador, con el que la Tribu de Cajeme dejó en el terreno de juego a los porteños con una pizarra final de 2-1 y así pelear por la cima de la tabla general.

uD83DuDDE3Walk en Obregón y HOY GANARON LOS YAQUISuD83DuDCA8 uD83EuDDF9 #PuroYaquis pic.twitter.com/JciOnpUDI6 — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) December 28, 2025

Guerra en el montículo

A diferencia del Juego 1 y 2, este tercero fue un auténtico duelo monticular, donde ambos abridores, Felipe González y Aaron Shortridge, brillaron en la lomita. Fueron los visitantes quienes rompieron el cero en la pizarra, generando la única rayita que hicieron en la noche, cortesía de un imparable de Keven Lamas. La respuesta de la Tribu llegó hasta en la sexta, cuando Sebastián Elizalde mandó a José Gaitán a tierra prometida con imparable para el 1-1.

Felipe González trabajó por espacio de seis entradas completas, donde permitió cuatro imparables y una carrera, con además cinco 'chocolates'. Al relevo le siguieron Cristian Alvarado, Jonathan Aro, quien hizo su debut en la LAMP, y Efraín Contreras. Mientras que igualmente Aaron Shortridge se fue sin decisión, luego de cinco capítulos y dos tercios de labor, con una carrera y un imparable permitido. En su lugar entraron Demetrio Gutiérrez, Pablo Tellez, Rafael Kelly, Oscar Rojas y Vidal Nuño.

Batazo de la victoria

Ya sin los inicialistas en el terreno de juego, el bullpen de los dos equipos no desentonó, pues mantuvieron el juego empatado y todo se tuvo que decidir hasta en la entrada décima, cuando otra vez el 'Tano' se vistió de héroe al conectar el hit con el que Yaquis se quedó con el juego. La victoria fue para Efraín Contreras, mientras que el descalabro cargó para Vidal Nuño.

El 'Tano' conectó el batazo de la victoriauD83DuDD25



Así fue el triunfo de los @yaquis_oficial en la décima entradauD83DuDC40#LigaARCO? pic.twitter.com/hlnNYyZTea — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 28, 2025

Este domingo, Yaquis tendrá su última serie de la fase regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, ante los Naranjeros de Hermosillo en el Fernando Valenzuela. Mientras que Venados recibirá en casa a los Cañeros de Los Mochis.

Fuente: Tribuna del Yaqui