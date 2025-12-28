'Checo' Pérez dirá adiós a la Fórmula 1; confirma que Cadillac será su último proyecto profesional

Ciudad de México.- Luego de 15 años de exitosa carrera, Sergio Pérez ya se encuentra coqueteando con el retiro, algo que él mismo ha confirmado, y con menos de cuatro meses para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, lo volvió a reiterar. 'Checo' aseguró que Cadillac será su último equipo dentro de la categoría y cuando finalice su estadía con la escudería estadounidense, estará diciendo adiós a las pistas.

En entrevista con el portal Autorace, Pérez Mendoza expresó cómo han sido sus primeros meses trabajando de la mano del equipo americano, destacando la relevancia que le han dado dentro de la estructura de Cadillac. Así mismo, recalcó que uno de los mejores puntos dentro de Cadillac es la comunicación con los ingenieros, además de ser tomado en cuenta para el desarrollo del primer monoplaza.

Es increíble poder hablar con el equipo. Me he enfocado en algunos aspectos específicos, dándoles orientación. Es fantástico estar en un equipo donde sientes que tienes influencia y puedes pedir ciertas cosas".

Aun y con todo el entusiasmo, 'Checo' dejó en claro que sus días dentro de la Fórmula 1 están próximos a expirar, por lo que Cadillac representará el proyecto más ambicioso al que ha pertenecido. "Será mi proyecto principal, el más grande y el último en este deporte. Quiero estar seguro de que sea un regreso exitoso".

También aseguró que al inicio de la temporada 2026, se les dificultará encontrar la puesta a punto del monoplaza, lo cual no les preocupa y todo el equipo se enfocará en desarrollar el monoplaza para poder convertirse en una escudería competidora por podios y victorias. "Es más importante la rapidez con la que podamos progresar. Queremos hacer crecer al equipo desde el día uno y creo que podremos sorprender a mucha gente. Uno de los objetivos es tener un gran impacto en la Fórmula 1 desde el inicio".

Las acciones oficiales de Cadillac comenzaron con las pruebas privadas que tuvieron en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari y su siguiente incursión en pista serán los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona y Bahrein. La primera aparición pública de peso será la presentación del monoplaza durante el Super Bowl LX, mientras que su debut será durante el Gran Premio de Australia.

