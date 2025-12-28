Con doblete de Nkunku, el AC Milan golea al Verona y podría cerrar el 2025 como líder de la Serie A

Ciudad de México.- Luego de varios meses intentando trepar a la primera posición de la tabla, el AC Milan consiguió el liderato de la Serie A al vencer al Verona. Christian Pulisic y Christopher Nkunku fueron los responsables de las tres anotaciones del último partido del 2025 para el cuadro 'Rossoneri'.

Aunque al final, el marcador reflejó una considerable ventaja para los locales, el inicio del compromiso fue muy reñido y se tuvo que llegar hasta la parte final de la primera mitad para ver la primera anotación. Luka Modric ejecutó un tiro de esquina para que Pulisic cerrara en solitario al segundo palo y de cabeza, pusiera el uno por cero antes de partir a los vestidores.

Ya con la ligera ventaja en la bolsa, el AC Milan salió con la consigna de liquidar el compromiso en San Siro en el menor tiempo posible y lo terminaron logrando en ocho minutos. El segundo gol de la jornada llegó desde los once pasos luego de que, por un error defensivo, se marcara la pena máxima: Nkunku fue el encargado de cobrar el penal de manera efectiva.

Cuando el reloj marcaba el 53', el propio Nkanku extendió aún más la diferencia en el marcador, luego de aprovechar un rebote otorgado por el arquero rival y enviar el balón al fondo de las redes. Aún con la cómoda ventaja, el AC Milan siguió buscando una anotación más, aunque no lo terminaron consiguiendo y el compromiso finalizó con tres goles para los locales.

Con este resultado, el conjunto 'Rossoneri' logró alcanzar las 10 victorias con cinco empates y una sola derrota, acumulando 35 puntos y superando por una sola unidad al Napoli, que es segundo lugar virtual. La tercera posición la tiene el Inter de Milán y, con solo dos unidades de ventaja, una victoria en su siguiente compromiso los catapultaría a la cima de la tabla.

El AC Milan tendrá su siguiente compromiso el viernes, 2 de enero, enfrentando al Cagliari, equipo que marcha en la parte baja de la clasificación. Este partido podría ser el debut de Niclas Fullkrug, delantero que fue contratado para reemplazar a Santiago Giménez luego de que el mexicano tuviera que ser operado.

#Deportes | AC Milan ya tendría reemplazo para Santiago Giménez; Niclas Füllkrug llegará a los 'Rossoneri' uD83DuDC64?https://t.co/2G1gmL75Kp — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 23, 2025

