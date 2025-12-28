Delantero sudamericano y goleador de la Concachampions regresará al Pachuca para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Luego de un efímero paso por el futbol de Europa, Salomón Rendón regresará a la Liga MX y se integrará a las filas del Pachuca para vivir su segunda etapa con los 'Tuzos'. El ariete venezolano se encontraba cedido al Real Oviedo, con quienes se convirtió en referente en medio del mal momento que atraviesa el equipo de la Segunda División de España y perteneciente al consorcio del Grupo Pachuca.

Rondón arribó al Oviedo en marzo del 2025 y tendría que haber pertenecido al balompié ibérico al menos hasta junio del 2026, aunque fue el propio club el que le otorgó la carta de libertad. Con el Real Oviedo, Salomón disputó 16 compromisos, con más de mil minutos en cancha y solo dos anotaciones, aunque eso le bastó para ser el máximo goleador del equipo, mismo que solo lleva siete tantos en toda la temporada.

#Deportes | Tomás Jacob dejará al Necaxa y a la Liga MX para llegar a la MLS en una transacción multimillonaria ?https://t.co/S8wNUTQj8c — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 27, 2025

El prematuro regreso del venezolano a la Liga MX corresponde a la decisión por parte de la directiva de liberar una ficha de extracomunitario en la plantilla asturiana, la cual buscará un nuevo refuerzo que le permita salir del bache deportivo en el cual se encuentran inmersos.

Rondón estará regresando al Pachuca, plantilla en la cual se consolidó como un estelar y vivió los mejores momentos de su carrera; el atacante fue nombrado el MVP de la Concachampions y el máximo goleador de dicho torneo, además de ganar el galardón al mejor delantero de la Liga MX en 2024. Así mismo, fue parte fundamental del Pachuca que terminó metiéndose a la final del Mundial de Clubes de la FIFA, marcando historia dentro del balompié mexicano.

El jugador aseguró que su regreso a los 'Tuzos' corresponde a la lealtad que siente por el Grupo Pachuca, quienes lo recibieron luego de su salida de River Plate, descartando que haya sido un tema económico en el cual él aceptó una reducción salarial para equilibrar la plantilla del Real Oviedo.

El Pachuca ya se encuentra trabajando en su pretemporada de cara al inicio del Clausura 2026, donde debutarán con un partido complicado. Los 'Tuzos' iniciarán su participación en el certamen de la Liga MX el sábado, 10 de enero, a las 17:00 horas contra las Chivas del Guadalajara.

#Deportes | A lo LAMP; Liga MX permitirá la elección de refuerzos para la Liguilla del Clausura 2026 ?uD83DuDE4Chttps://t.co/asgVdeZ4Ko — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui