¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
NBA

El Thunder pone fin a su racha adversa con una paliza sobre los Philadelphia 76ers

Encabezados por Chet Holmgren, el Thunder pone fin a una racha de dos partidos perdidos con una victoria por paliza sobre los 76ers

El Thunder pone fin a su racha adversa con una paliza sobre los Philadelphia 76ers
El Thunder aprovechó su localía y al rival para enderezar el rumbo Foto: Internet

Oklahoma City, Estados Unidos.- Después de una seguidilla de derrotas, el Thunder encontró quién 'pagara los platos rotos' y, con 29 puntos y nueve rebotes de Chet Holmgren, Oklahoma regresó a la senda del triunfo el domingo, al imponerse por 129-104 sobre los Philadelphia 76ers.

Holmgren encestó 12 de 17 tiros, incluyendo 2 de 4 desde la línea de tres puntos, para Oklahoma City (27-5), que venía de derrotas consecutivas ante los San Antonio Spurs; esto a pesar de que el Thunder sólo atinó el 57 por ciento de sus disparos al aro (50 de 87).

Shai Gilgeous-Alexander anotó 27 puntos, repartió cinco asistencias y dos robos, y Jalen Williams añadió 14 puntos y seis asistencias para los Thunder, líderes de la NBA (27-5). Gilgeous-Alexander anotó 10 de 13 goles de campo y lanzó 7 de 9 desde la línea antes de perderse el último cuarto. Alargó a 103 juegos su racha de juegos con al menos 20 puntos anotados.

Shai contribuyó con una buena suma de puntos
Shai contribuyó con una buena suma de puntos

Tyrese Maxey anotó 28 puntos, Quentin Grimes 13 y el exjugador de Oklahoma City Paul George añadió 12 para Philadelphia (16-14), que jugó sin el titular lesionado Joel Embiid (tobillo). Filadelfia cometió 23 pérdidas de balón, lo que llevó a 31 puntos para Oklahoma City. George recibió una cálida bienvenida por parte del público de Oklahoma City. Su traspaso en 2019 a los Clippers ayudó a formar al campeón de la NBA, los Thunder, que recibieron a Gilgeous-Alexander y más tarde a Williams en el traspaso.

Los primeros nueve tiros de campo del encuentro los anotó el Thunder, pero Maxey ayudó a los 76ers a mantener el partido ajustado con 23 puntos en la primera mitad. Su triple con 1:42 por jugar en el segundo cuarto dio a Filadelfia una ventaja de 61-59. Pero el disparo de 13 pies de Gilgeous-Alexander con 36,2 segundos restantes dio a Oklahoma City una ventaja de 64-62 al descanso.

Fue hasta el tercer cuarto cuando Oklahoma City tomó el control del encuentro, superando a Filadelfia 38-24 para ponerse 102-86 al llegar al cuarto. Gilgeous Alexander anotó 11 puntos en el tercer cuarto antes de marcharse a la banca a descansar.

Holmgren lideró la victoria de Oklahoma City
Holmgren lideró la victoria de Oklahoma City

Fuente: Tribuna del Yaqui

 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.