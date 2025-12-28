El Thunder pone fin a su racha adversa con una paliza sobre los Philadelphia 76ers

Oklahoma City, Estados Unidos.- Después de una seguidilla de derrotas, el Thunder encontró quién 'pagara los platos rotos' y, con 29 puntos y nueve rebotes de Chet Holmgren, Oklahoma regresó a la senda del triunfo el domingo, al imponerse por 129-104 sobre los Philadelphia 76ers.

Holmgren encestó 12 de 17 tiros, incluyendo 2 de 4 desde la línea de tres puntos, para Oklahoma City (27-5), que venía de derrotas consecutivas ante los San Antonio Spurs; esto a pesar de que el Thunder sólo atinó el 57 por ciento de sus disparos al aro (50 de 87).

Shai Gilgeous-Alexander anotó 27 puntos, repartió cinco asistencias y dos robos, y Jalen Williams añadió 14 puntos y seis asistencias para los Thunder, líderes de la NBA (27-5). Gilgeous-Alexander anotó 10 de 13 goles de campo y lanzó 7 de 9 desde la línea antes de perderse el último cuarto. Alargó a 103 juegos su racha de juegos con al menos 20 puntos anotados.

Shai contribuyó con una buena suma de puntos

Tyrese Maxey anotó 28 puntos, Quentin Grimes 13 y el exjugador de Oklahoma City Paul George añadió 12 para Philadelphia (16-14), que jugó sin el titular lesionado Joel Embiid (tobillo). Filadelfia cometió 23 pérdidas de balón, lo que llevó a 31 puntos para Oklahoma City. George recibió una cálida bienvenida por parte del público de Oklahoma City. Su traspaso en 2019 a los Clippers ayudó a formar al campeón de la NBA, los Thunder, que recibieron a Gilgeous-Alexander y más tarde a Williams en el traspaso.

Los primeros nueve tiros de campo del encuentro los anotó el Thunder, pero Maxey ayudó a los 76ers a mantener el partido ajustado con 23 puntos en la primera mitad. Su triple con 1:42 por jugar en el segundo cuarto dio a Filadelfia una ventaja de 61-59. Pero el disparo de 13 pies de Gilgeous-Alexander con 36,2 segundos restantes dio a Oklahoma City una ventaja de 64-62 al descanso.

Fue hasta el tercer cuarto cuando Oklahoma City tomó el control del encuentro, superando a Filadelfia 38-24 para ponerse 102-86 al llegar al cuarto. Gilgeous Alexander anotó 11 puntos en el tercer cuarto antes de marcharse a la banca a descansar.

Holmgren lideró la victoria de Oklahoma City

Fuente: Tribuna del Yaqui