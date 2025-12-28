Gallos Blancos presenta a su sexto refuerzo para el Clausura 2026; Querétaro tiene nuevo mediocampista

Ciudad de México.- Los Gallos Blancos del Querétaro han sido uno de los equipos más activos en el mercado de fichajes invernal, ya que han reformado la plantilla de cara al inicio del Clausura 2026, donde quieren regresar a competir en los puestos de Liguilla. El conjunto queretano oficializó el arribo de Erik Dueñas, juvenil mediocampista formado en la MLS, el cual se convirtió en el sexto refuerzo confirmado para el siguiente certamen de la Liga MX.

Dueñas tiene apenas 21 años y es nacido en Los Ángeles, Estados Unidos, aunque con ascendencia mexicana; se formó con el LAFC, con quienes tuvo un paso fructífero por las categorías inferiores hasta que logró hacer su debut en el deporte profesional. Su primer compromiso de la MLS fue el 18 de marzo del 2023 contra el Seattle Sounders; en total, con el equipo californiano estuvo por 48 compromisos, en los cuales sobrepasó los mil 600 minutos.

A inicios del 2025, se anunció que el mediocampista había sido enviado al Houston Dynamo, con el cual solo vio acción en 11 compromisos y, al final de la temporada, terminó siendo puesto en la lista de transferibles. A pesar de su corta edad, Dueñas ya presentó una rotura del ligamento cruzado anterior, lo que lo alejó de las canchas por un año entero, un factor a considerar para sus próximos equipos.

Su anuncio oficial se dio la tarde del sábado, 27 de diciembre, en las redes sociales del Querétaro; el club publicó un video en el cual se le ve a Erik jugando un videojuego en el cual aparece vistiendo los colores de los Gallos Blancos. "Un jugador con mucha garra y visión en el mediocampo. ¡Bienvenido, Erik Dueñas! Que sea una etapa llena de éxitos".

Los refuerzos restantes para el equipo de la Liga MX llegan para resarcir las deficiencias que presentaron en torneos anteriores; primero se anunció el nuevo entrenador, Esteban González, procedente del Coquimbo Unido, donde ganó el título de la Primera División de Chile. También se anunció el arribo de Daniel Parra, exjugador del Atlético Morelia, y Jean Unjaque, mediocampista senegalés.

Así mismo, se tuvo la incorporación de Eduardo Pérez, mediocampista defensivo de 32 años y exjugador de la Jaiba Brava de Tampico Madero. Por último, se oficializó la llegada de Alex Alcalá, mediapunta de 20 años que llega procedente de la academia del Manchester City.

