In extremis: Eagles resisten y salen con la victoria en su visita a los Bills

Nueva York, Estados Unidos.- Con 5 segundos restantes en el reloj, Josh Allen lanzó un intento de conversión de dos puntos que salió desviado al receptor abierto Khalil Shakir en el fondo de la zona de anotación, y los Philadelphia Eagles resistieron para sacar una victoria por 13-12 sobre los Buffalo Bills el domingo.

Dallas Goedert puso al frente a su equipo al atrapar un pase de touchdown de 1 yarda, Jake Elliott anotó field goals de 28 y 47 yardas, y los Eagles, campeones de la Super Bowl, estuvieron a punto de desperdiciar una ventaja de 13-0 en el último cuarto. El linebacker Jalyx Hunt consiguió dos de las cuatro capturas de Filadelfia y lideró el equipo con tres golpes al quarterback.

Otro aporte importante en la defensa fue el del tackle defensivo Jalen Carter, quien regresó tras perderse tres partidos por lesiones en ambos hombros. Carter alzó la mano para bloquear el intento de punto extra de Michael Badgley tras la carrera de touchdown de 2 yardas de Allen con 5:11 restantes.

Allen anotó en una jugada de 'tush push' en cuarta y gol para acercar a los Bills a un punto con 5 segundos restantes. Los Bills pensaron que habían anotado un touchdown una jugada antes, pero Dawson Knox fue declarado corto de la línea de gol tras una revisión de repetición. En lugar de jugar para irse a la prórroga, el entrenador Sean McDermott optó por los dos puntos. Allen retrocedió en el bolsillo y tenía a un defensor delante de él cuando lanzó un pase que se fue a unos 30 centímetros de Shakir.

Con su triunfo, los Eagles, campeones de la NFC Este (11-5), tienen asegurado al menos el tercer puesto de la conferencia de cara a los playoffs. Buffalo (11-5), que aseguró su plaza en los playoffs la semana pasada, cayó al puesto número 7 de la AFC. New England aseguró su primer título de la AFC Este desde 2019 con la derrota de los Bills.

Allen completó 16 de 25 pases para 172 yardas en la segunda mitad y terminó con 23 de 35 pases para 262 yardas. Con sus dos anotaciones por carrera, Allen, de 29 años, aumentó su total de carrera a 301 (pases, carreras, recepciones) y se convirtió en el primer jugador en alcanzar los 300 antes de cumplir 30. Jalen Hurts terminó con 13 de 27 pases completados para 110 yardas, mientras que Saquon Barkley se limitó a 68 yardas por tierra en 19 acarreos.

