Leyenda del América asegura que Henry Martin regresará a la Selección Mexicana: "Va a ir al Mundial"

Ciudad de México.- Henry Martin tuvo en el 2025 uno de sus años más complicados a lo largo de su carrera, ya que las diferentes lesiones lo terminaron relegando al segundo plano con las Águilas del América. Pese a eso, Carlos Reinoso, una leyenda del conjunto 'Azulcrema', dio su voto de confianza para la 'Bomba' y aseguró que volverá a su mejor versión para ser considerado dentro de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Martin presentó diferentes problemas musculares en el segundo semestre del 2025, los cuales solo le permitieron tener actividad en cuatro partidos del Apertura 2025, incluyendo uno de Liguilla, aunque en los poco más de 100 minutos de acción, no marcó gol y tampoco asistencia. Su tanto más reciente cayó en el partido de vuelta de la semifinal contra el Cruz Azul, el cual se celebró el 19 de mayo del 2025.

#Deportes | "Nos toca apoyarlo": Jugadores del América respaldan a Henry Martin luego de su nueva lesión uD83DuDE4C?https://t.co/wTwgHvbBTq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 20, 2025

Ante las constantes críticas, Carlos Reinoso salió en defensa de Henry Martin, alegando que solo se trató de un mal semestre y confía en que regresará a su mejor versión. También comentó que considera que su rendimiento será tal, que volverá a ser considerado dentro de la Selección Mexicana y hasta se ganará su lugar para la justa mundialista. "Muchos jóvenes americanistas están en desacuerdo conmigo. Con mucho respeto les digo que Henry Martín va a golear el próximo torneo y va a ir al Mundial".

Muchos jóvenes Americanistas uD83EuDD85uD83DuDE29están en desacuerdo conmigo ??uD83EuDD85con mucho respeto les digo ??que Martin va a golear el próximo torneo ??y va ir al mundial ?? pic.twitter.com/0ex1rr2ot5 — Carlos Reinoso V (@Carlos8Reinoso) December 27, 2025

Su última gran temporada se dio en el Clausura 2023, cuando con 14 tantos le alcanzó para llevarse el título de goleo en solitario y a la postre fue nombrado como el mejor delantero del torneo. A partir de ahí, sumando todas sus anotaciones de los últimos cinco encuentros, solo alcanza 18 goles en 51 compromisos.

El único factor que Henry Martin presenta a su favor en la extracancha es el haber sido el mejor atacante para México en la Copa del Mundo Qatar 2022, donde se terminó convirtiendo en el único delantero en marcar durante la justa. La 'Bomba' le anotó a Arabia Saudita, partido que inició como titular, al igual que contra Polonia.

Aún así, Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, ha dejado muy en claro que no convocará a jugadores que no tengan una actividad constante con sus clubes, lo cual le cerraría las puertas del combinado azteca.

#Deportes | ¡Adiós Selección Mexicana! 'Tuca' Ferreti sentencia el futuro de Henry Martin con el 'Tricolor' ?https://t.co/NphQdwcdV7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 17, 2025

