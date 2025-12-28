Los Naranjeros se imponen ante los Yaquis en el primero del Clásico de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Jasson Atondo se fue de 4-3 con un cuadrangular y par de carreras anotadas para apoyar la labor monticular de Touki Toussaint y los Naranjeros de Hermosillo derrotaron 6-5 a los Yaquis de Obregón, al abrir la última serie del rol regular para ambas escuadras en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Toussaint (4-5) se llevó la decisión en seis innings de ocho hits y tres carreras, con cuatro bases por bolas y cuatro ponches. Alan Rangel se apuntó el salvamento (1). El zurdo Orlando Lara (4-4) fue el derrotado con una actuación de cinco capítulos, con siete imparables y cuatro carreras, además de cuatro bases por bolas y un ponche.

Los Naranjeros tomaron la ventaja en el fondo del segundo capítulo, donde el debutante Andretty Cordero abrió con hit al central, Harold Ramírez lo imitó con imparable al prado izquierdo y, más adelante, anotó con elevado profundo de Edson García al jardín central para el 1-0.

Hermosillo aumentó su ventaja en el tercer inning; Daniel Johnson recibió base por bolas y avanzó con sacrificio de Jason Atondo; Isaac Parades también recibió pasaporte gratis, pero fue retirado en segunda con rola de Willie Calhoun, quien llegó quieto a primera. Enseguida, Cordero también recibió base gratis y, con la casa llena, Harold Ramírez conectó imparable productor de dos carreras al jardín derecho, para el 3-0.

Obregón timbró su primera carrera en la parte alta del cuarto episodio, al aprovechar el descontrol del abridor naranjero Touki Toussaint, quien regaló tres pasaportes gratis, el último para Allen Córdoba con las bases llenas, anotando Santiago Chávez. La Tribu acortó más la distancia en el quinto rollo, donde Sebastián Elizalde abrió con doblete, avanzó con sencillo de Roberto Valenzuela y anotó en rodado de Víctor Mendoza al pitcher.

Y a continuación, Naranjeros se despegó con otra rayita, producto del primer cuadrangular en la campaña de Jasson Atondo, para el 4-2. Yaquis volvieron a la carga en la sexta entrada, donde Kevin Villavicencio inició con hit por línea de tercera y avanzó hasta la antesala en un mal revire de Toussaint a la primera, y luego anotó con elevado de Víctor Márquez al prado central.

Pero en el cierre, los capitalinos respondieron con otras dos carreras; la primera la anotó Daniel Johnson con doblete de Atondo, quien puso el 6-3 con sencillo de Calhoun a las paradas cortas. Obregón intentó una rebelión en la última llamada, cuando llenaron las almohadillas ante el relevo de Alan Range y lograron anotar par de carreras, ambas con elevados profundos al prado derecho del ‘Haper’ Gamboa y de Taiki Sekine, pero ya no les alcanzó.

