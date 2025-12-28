Naranjeros de Hermosillo se refuerzan con un viejo conocido para los playoffs de la LAMP

Hermosillo, Sonora.- Con la primera ronda de playoffs de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) a la vuelta de la esquina, el equipo Naranjeros de Hermosillo dio a conocer la llegada de un viejo conocido de la afición de la capital del estado.

Se trata del jardinero dominicano Andretty Cordero, quien formó parte importante del roster que conquistó el campeonato 17 en la historia de la escuadra naranja, y quien se integrará de inmediato al equipo en esta recta final de temporada regular.

El dominicano Andretty Cordero ya está en casa y tomando su práctica de bateo. uD83DuDE0EuD83CuDF4A pic.twitter.com/uT780PGSOH — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) December 28, 2025

Cordero, de 28 años (3 de mayo de 1997), es originario de la capital dominicana, Santo Domingo, fue firmado por la organización de los Texas Rangers en 2014 y permaneció con el equipo de MLB hasta 2019, para posteriormente jugar en el beisbol de liga independiente y desde 2024 en la LMB.

En su paso por sucursales, Andretty Cordero participó en 471 juegos en los que dejó un porcentaje de bateo de .274 con 47 cuadrangulares y 286 carreras producidas. En el 2023, Cordero jugó con Lancaster en la Liga del Atlántico, donde vio acción en 123 juegos en los que conectó 166 imparables, finalizando como líder en ese rubro, con 40 dobletes, 15 cuadrangulares y 116 carreras producidas para ser líder en ese departamento, con un porcentaje de bateo de .339 para finalizar como segundo mejor bateador del circuito, obteniendo así el premio de MVP de su liga.

El dominicano jugó en LMB con Rieleros

El cañonero dominicano formó parte de Naranjeros en la temporada 2023-2024, apoyando a la conquista del campeonato 17 de la escuadra naranja; en esa ocasión bateó para .346 con un cuadrangular, además de remolcar 10 carreras y anotar 12 en 34 juegos con el equipo en rol regular.

En este 2025, Cordero, quien se desempeña principalmente como guardabosques, formó parte de los Rieleros de Aguascalientes en la Liga Mexicana de Beisbol, escuadra con la que bateó para .368 con 22 cuadrangulares y 100 carreras impulsadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui