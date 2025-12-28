Partido de las Chivas del Guadalajara contra Irapuato se 'mancha' por la violencia entre aficionados

Ciudad de México.- De nueva cuenta, las canchas de futbol en México vuelven a ser escenario para que se manifiesten actos violentos entre los grupos de aficionados; ahora tocó en un partido de pretemporada en el que las Chivas del Guadalajara estarían de visita en Irapuato. Dicho encuentro reunió a una gran cantidad de asistentes, pero en las filas para ingresar al Estadio Sergio León Chávez, se ocasionó un caos que pudo dejar consecuencias fatales.

A pesar de que el ingreso al recinto estaba habilitado, varias personas decidieron quedarse en las zonas aledañas, donde comenzaba a gestarse un ambiente de tensión y solo se necesitaba un detonante para que comenzaran los disturbios. Dos barras de ambos equipos se comenzaron a insultar y, de un momento a otro, comenzaron las agresiones, lanzándose botellas y piedras entre sí.

Varios de los partícipes estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, aunque no fue hasta varios minutos después que se tuvo la intervención de las autoridades para controlar dicha trifulca y poder continuar con las actividades deportivas. El informe preliminar indica que no se reportaron lesionados ni detenidos, aunque, como medida precautoria, se desplegó un operativo por todo el estadio.

Violencia en el estadio SERGIO LEÓN CHÁVEZ



Barra de @clubirapuato_ y barra de @Chivas pic.twitter.com/n7UBc05Dce — chivamister (@2Chivamister) December 28, 2025

Esta no es la única problemática en torno a la violencia suscitada en el Estadio Sergio León Chávez, ya que en la previa de la final de la Liga de Expansión entre el Irapuato y la Jaiba Brava, se tuvo que desplegar un importante operativo ante las constantes amenazas de pelea por la afición local. Así mismo, en mayo del 2025 se tuvo un robo en las taquillas del estadio, mismo hecho en el que los ampones se apoderaron de una cifra superior a los cuatro millones de pesos.

Las Chivas del Guadalajara son un equipo que mueve masas y no es la primera ocasión que llenan la casa de los Freseros, aunque la ocasión más reciente es de hace más de una década. El 'Rebaño Sagrado' visitó al Irapuato para un partido de la Copa MX en el 2015, mismo que finalizó a favor del conjunto tapatío con un solitario tanto por parte de Erick 'Cubo' Torres, en aquel entonces considerado una joven promesa.

uD83DuDCF8 Una de la última visita al Estadio Sergio León Chávez uD83CuDFDF?uD83DuDD19



CL15 uD83DuDCC2

Copa MX uD83DuDCC2

Irapuato vs Chivas uD83DuDCC2 pic.twitter.com/FsOUakFq84 — CHIVAS (@Chivas) December 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui