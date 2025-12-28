Sebastián Córdova publica emotiva despedida a los Tigres UANL y envía mensaje a su nuevo club

Ciudad de México.- Tras varios días desde que se anunció la salida de Sebastián Córdova de los Tigres UANL, el mediocampista rompió el silencio y envió un emotivo mensaje para todos los aficionados que le han externado su apoyo en un momento tan complicado. Así mismo, el jugador aprovechó el comunicado en sus redes sociales para enviar un mensaje al que se convertirá en su nuevo equipo.

Luego de rumores desde que finalizó el Apertura 2025, los Tigres oficializaron la salida de Sebastián Córdova durante la tarde del lunes, 22 de diciembre, el cual pasó cuatro años defendiendo la playera de la UANL. En total, el mediocampista disputó 157 compromisos con los felinos, en los cuales pudo marcar 24 goles y registró 16 asistencias, además de llevar en su haber un par de títulos.

uD83DuDC9B Gracias por tu magia y por las alegrías, Sebastián. pic.twitter.com/DrUJMnClcM — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) December 22, 2025

Ante la decisión por parte de la directiva universitaria, Córdova hizo uso de sus redes sociales para agradecer al equipo y a todos sus compañeros, además de externar su cariño por los Tigres. "Todo tiene un ciclo y una razón. Como profesional me tengo que dedicar en cuerpo y alma a los colores que creen en mí".

Para mí no es una despedida porque esta ciudad y el Club Tigres siempre estarán conmigo a donde vaya. Hoy me toca comenzar una nueva etapa profesional y lo haré con mi mayor empeño, dedicación y profesionalismo. No me resta más que decirles GRACIAS a todos por lo que tuve en esta etapa de mi vida y ojalá que cuando nos veamos sea con gusto, siempre con una sonrisa".

Así mismo, aprovechó el espacio para enviar un mensaje al que pudiera convertirse en el nuevo equipo de su carrera, asegurando que dejará todo en la cancha y tendrá la mejor disposición para con todos sus compañeros. "Lo voy a demostrar no solo en la cancha, porque también lo haré en los campos de entrenamiento, gimnasio, concentraciones, afición y todo lo que me vaya a rodear".

Si bien no se ha confirmado su nuevo destino, se filtró que Córdova estaba negociando con los Diablos del Toluca para convertirse en su mediocampista de cara al Clausura 2026. De acuerdo con la información revelada, el conjunto mexiquense contrataría a Sebastián para que dispute la Liguilla, misma en la que resentirán la ausencia de los jugadores pertenecientes a la Selección Mexicana.

#Deportes | Diablos del Toluca y Sebastián Córdova podrían llegar a un acuerdo para el Clausura 2026 ?https://t.co/73F3oCUFWd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui