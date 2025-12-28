Steelers caen ante Browns y tendrán que esperar para amarrar su boleto a playoffs

Cleveland, Estados Unidos.- Asediado por la férrea defensiva de los Browns, Pittsburgh no pudo entrar a la zona de anotación y Cleveland, de la mano de Shedeur Sanders, hizo lo necesario para resistir y quedarse con una victoria de 13-6 este domingo 28 de diciembre de 2025, impidiendo que los Steelers aseguraran el título de la AFC Norte.

Pittsburgh (9-7) llegó al fin de semana ocupando una victoria suya o una derrota de Baltimore para conseguir su primer título de división desde 2020. En cambio, los Steelers recibirán a los Ravens para cerrar la temporada regular, con el ganador obteniendo la división y el cuarto puesto de la AFC en los playoffs.

Shedeur hizo lo suficiente para sacar el triunfo

Con este resultado, los Browns (4-12) rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas, junto con una racha de siete en partidos de división. Es la primera vez desde el 10 de diciembre de 2009 que los Browns derrotan a los Steelers y los mantienen sin anotar un touchdown.

Los Browns anotaron en sus dos primeras posesiones y se fueron al frente 10-0. Sanders completó 17 de 23 pases, incluyendo un touchdown y dos intercepciones, mejorando su balance a 2-4 como quarterback titular en la NFL. El mariscal de campo novato lanzó para 186 yardas.

El ala cerrada novato Harold Fannin Jr. anotó un touchdown por tercera vez en cuatro partidos y Andre Szmyt anotó dos goles de campo, incluyendo uno de 33 yardas que puso a los Browns arriba 13-6 con 1:40 restantes. Pittsburgh recibió el balón en su yarda 35 tras un touchback. Aaron Rodgers llevó a los Steelers hasta la yarda 11 de los Browns en cuatro jugadas, incluyendo pases completos de 29 y 11 yardas al ala cerrada Pat Freiermuth.

Luego, una recepción de 3 yardas a Adam Thielen en primera y diez llevó a los Steelers hasta la yarda 7 de los Browns, pero Rodgers no pudo conectar con Márquez Valdés-Scantling en las siguientes tres jugadas, y en cuarta y siete, Denzel Ward cubrió a Valdes-Scantling con un pase a la esquina derecha de la zona de anotación con 17 segundos restantes.

THE BROWNS DEFENSE STOPS THE STEELERS ON 4TH AND GOAL. pic.twitter.com/h5OamQ7qJJ — NFL (@NFL) December 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui