Tomateros de Culiacán recupera el liderato en el standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Ciudad de México.- La temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) está a nada de finalizar, pues solo restan tres compromisos y el apretado standing pudiera cambiar antes de que la campaña se termine. Los Tomateros de Culiacán retomaron la primera posición de la tabla, aunque están siendo asediados por otros dos equipos que están a solo un juego de diferencia.

La novena guinda fue la primera en llegar a 20 triunfos en la segunda vuelta, contrarrestadas por las 10 derrotas sufridas; Tomateros ganó la serie anterior y, con las dos victorias al hilo, pudieron recuperar la posición que ostentaron por varias semanas. Además, tiene uno de los run average más elevados de la LAMP, lo que les beneficiaría en caso de un empate.

La segunda posición está siendo disputada por dos clubes que están empatados con la misma marca; Naranjeros de Hermosillo se queda con el peldaño dos y Jaguares de Nayarit cayó hasta la tercera posición del standing, ambas escuadras con 19 victorias y 11 derrotas. El criterio de desempate que se tomó en cuenta fue el dominio, factor por el cual la novena sonorense quedó mejor posicionada.

Charros de Jalisco es el cuarto lugar al momento, luego de conseguir 16 laureles y 14 descalabros, mismo récord que tiene Yaquis de Obregón, que se queda con el quinto lugar del standing. 'La Tribu' se logró recuperar de unas semanas complicadas y está escalando en la tabla de posiciones, además de tener cuatro victorias de manera consecutiva; así mismo, Yaquis se encuentra en la tercera posición en la clasificación de puntos.

El sexto lugar se lo llevan los Cañeros de Los Mochis, quienes son el último equipo que cuenta con récord positivo; aunque el carreraje no lo ha acompañado, el conjunto sinaloense tiene marca de 15 triunfos y el mismo número de descalabros. En séptimo sitio se encuentran Águilas de Mexicali y, si bien no ha perdido posiciones, sí dejó ir la ventaja que tiene ante sus más cercanos perseguidores.

Algodoneros de Guasave se encuentra en la octava posición y, si la temporada finalizara hoy, serían uno de los equipos eliminados; el Tucson Baseball Team salió del sótano y logró meterse en posiciones de clasificar a la postemporada en su año de debut. Venados de Mazatlán se quedaron con el último lugar y al perder la serie contra Yaquis, se quedaron sin oportunidad de poder avanzar, siendo el primer equipo eliminado de manera oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui