Tucson evita la barrida con blanqueada de 10-0 sobre Naranjeros en el Estadio Fernando Valenzuela

Hermosillo, Sonora.- Tucson Baseball Team evitó la barrida al imponerse con autoridad 10-0 sobre Naranjeros de Hermosillo en el tercer juego de la serie, disputado en el Estadio Fernando Valenzuela. Un ataque tempranero y una sólida labor desde el montículo marcaron el rumbo del encuentro.

Tucson resolvió el juego desde el cierre de la primera entrada al fabricar un rally de cuatro carreras. Con dos outs y las bases llenas, Missael Rivera conectó batazo profundo al jardín central que se estrelló contra la barda para un triple productor de tres anotaciones.

Bullpen de Hermosillo no brilló

En la jugada, el jardinero central José Cardona se lesionó al impactarse contra el muro y tuvo que abandonar el encuentro. Rivera anotó la cuarta carrera del inning tras sencillo de Jesús Fabela para colocar el 4-0. La ofensiva local volvió a castigar en la tercera entrada cuando Marco Chicuate conectó cuadrangular de tres carreras por el jardín izquierdo central, ampliando la ventaja a 7-0.

En ese mismo tramo, Naranjeros también perdió a su abridor José Albertos, quien salió del juego por una lesión en la mano, complicando aún más el panorama para Hermosillo. El marcador se cerró en el cuarto episodio con otras tres carreras de Tucson.

Agustín Ruiz elevó de sacrificio para remolcar una, y posteriormente, con las bases llenas y dos outs, un error en el tiro del parador en corto Milán Tolentino permitió que Edgar Lugo y Samar Leyva anotaran, decretando el 10-0 definitivo. Dakota Chalmers se apuntó la victoria tras una labor efectiva en el centro del juego, mientras que José Albertos cargó con la derrota.

Tucson ganó el tercero

La ofensiva de Naranjeros fue maniatada y apenas logró amenazar en contadas ocasiones sin poder romper el cero. Con la serie concluida, Hermosillo se queda en casa para disputar su última serie de la temporada regular, cuando reciba a Yaquis de Ciudad Obregón en el Estadio Fernando Valenzuela.

Otros resultados

Yaquis 2-1 Venados

Algodoneros 2-1 Charros

Águilas 1-2 Tomateros

Jaguares 1-2 Cañeros

Fuente: Tribuna del Yaqui