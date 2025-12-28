Yaquis de Obregón presenta a un nuevo refuerzo; velocista dominicano se integra al bullpen de 'La Tribu'

Ciudad Obregón, Sonora.- Yaquis de Obregón sigue afinando su roster para el cierre de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y sus playoffs correspondientes, anunciando a un par de elementos que llegarán a reforzar el bullpen. En la previa al inicio de la serie contra Naranjeros de Hermosillo, 'La Tribu' oficializó el arribo de Raffi Vizcaíno, lanzador dominicano que completará el cuerpo de relevistas.

Vizcaíno es un lanzador derecho de 30 años, nacido en Sabana Grande de Palenque, República Dominicana, que cuenta con una amplia experiencia en el beisbol de los Estados Unidos. En el 2013, tuvo sus primeras apariciones en la Dominican Summer League con el equipo filial de los San Francisco Giants y, en las temporadas siguientes, llegó a tierras estadounidenses para integrarse a las ligas menores de la MLB.

El nivel más alto dentro de la estructura de las Grandes Ligas que alcanzó a disputar fue la Triple A con los Reno Aces (Arizona Diamondbacks) y con los Jacksonville Jumbo Shrimp (Miami Marlins), este último en el 2024. En total, dentro de la antesala de la MLB vio acción en 28 compromisos, dejando marca de dos triunfos y el mismo número de derrotas, además de recetar 49 ponches en 35 innings lanzados.

Welcome to Reno, Raffi uD83DuDE24



Raffi Vizcaino goes 2?? scoreless with his first 3?? Triple-A K's uD83DuDD12 pic.twitter.com/DvtKHyXksM — Reno Aces (@Aces) April 23, 2023

En la temporada 2025 tuvo su arribo a la Liga Mexicana de Beisbol, aunque no tuvo la suerte vistiendo los colores de los Pericos de Puebla, el Águila de Veracruz y los Rieleros de Aguascalientes. Viene de jugar para las Estrellas Orientales en la LiDom, donde dejó marca de un triunfo sin conocer la derrota y promediando un ponche por cada entrada lanzada.

Vizcaíno tiene una poderosa recta que estuvo registrando velocidades superiores a las 102 millas por hora en los radares de la Liga Dominicana, lo que lo establecía como uno de los lanzadores más efectivos. Además, mezclaba la recta con el slider, el mismo que presenta el más alto whiffrate (porcentaje de abanicar) de dicho certamen.

La llegada de Raffi se suma a la de Jonathan Aro, también lanzador dominicano, que ya tuvo su debut con Yaquis en el tercero de la serie contra Venados de Mazatlán, donde lanzó una entrada sin permitir daño. Ambos elementos caribeños estarán disponibles para Obregón en la serie que disputarán contra Naranjeros de Hermosillo y los playoffs que comenzarán el mismo 1 de enero del 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui