Yaquis de Obregón se medirá contra Naranjeros de Hermosillo en la última serie de la LAMP 2025-2026

Hermosillo, Sonora.- En un abrir y cerrar de ojos, la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) está llegando a su fin y, con solo tres compromisos pendientes, no hay ninguna posición asegurada dentro del apretado standing. En el cierre de la campaña, el Estadio Fernando Valenzuela estará recibiendo una nueva edición del 'Clásico Sonorense' entre los Naranjeros de Hermosillo y los Yaquis de Obregón.

Los de la capital se encuentran mejor posicionados en la tabla, al quedarse con la segunda posición con marca de 19 victorias y 11 descalabros, solo un juego por detrás del líder, Tomateros de Culiacán. Por contraparte, 'La Tribu' llega al punto más álgido de la temporada en el quinto peldaño con 16 laureles y 14 descalabros, aunque cuatro de esas victorias han sido de maneras consecutivas, teniendo la mejor racha activa del circuito.

#Deportes | Tomateros de Culiacán recupera el liderato en el standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico ?uD83CuDF45https://t.co/9Fgp2QpDyy — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 28, 2025

Ambos vienen de ganar sus respectivas series, por lo que será un duelo de pronósticos reservados: Naranjeros fue visitante administrativo ante el Tucson Baseball Team, a quienes venció en los primeros dos juegos, pero no pudo concretar la limpia, siendo blanqueado en el juego 3. Por su parte, Obregón tuvo la última serie en el Estadio Yaquis ante Venados de Mazatlán, quienes se fueron barridos con un walkoff incluido.

Esta será la tercera serie que sostengan en la temporada 2025-2026 de la LAMP y Yaquis buscará cambiar el resultado de las dos anteriores que terminaron favoreciendo a Hermosillo. El primer cruce fue en apenas la segunda serie del rol regular y, aunque Obregón se adelantó en el primer compromiso, Naranjeros terminó ganando los dos partidos restantes en casa.

Esta misma historia sucedió en la serie con la que dio inicio la segunda vuelta de la campaña: 'La Tribu' ganó el primer encuentro de la mano de Fernando Sánchez, quien lanzó siete entradas en blanco. Para los siguientes encuentros, Yaquis perdió a sus abridores por problemas musculares, factor que fue aprovechado por los maderos de Naranjeros para imponerse con categoría.

Para el duelo del domingo, 28 de diciembre, el duelo monticular programado es el de José Samayoa por Naranjeros y Orlando Lara por parte de Yaquis, mientras que en la jornada del 29 de diciembre, se tiene anunciado a Touki Toussaint con Naranjeros y Fernando Sánchez por la visita. El tercer compromiso de la serie aún no tiene abridores definidos, por lo que no se descarta que ambas escuadras presenten modificaciones en su rotación de cara al inicio de los playoffs.

Fuente: Tribuna del Yaqui