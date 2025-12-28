Yaquis de Obregón suman un refuerzo extranjero al bullpen y afinan detalles para los playoffs de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a que ya están clasificados a los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los Yaquis de Obregón siguen haciendo ajustes en su roster para cubrir los huecos que tienen de cara al inicio de la postemporada. La novena cajemense hizo oficial el arribo de Jonathan Aro, lanzador dominicano que llegó a reforzar el bullpen y ya tuvo su debut en el tercero de la serie contra Venados de Mazatlán.

Aro tiene 35 años y es nacido en La Vega, República Dominicana; el velocista estuvo firmado por los Boston Red Sox, organización con la que pasó varios años en las categorías inferiores hasta que llegó su debut en la MLB. En la temporada 2015, Jonathan participó en seis compromisos, finalizando su estadía en Grandes Ligas sin poder conseguir victoria y, por contraparte, sufrió un descalabro, dejando efectividad de 6.97.

Regresó al llamado mejor beisbol del mundo en el 2016 con los Seattle Mariners, aunque solo lanzó dos tercios, los cuales retiró sin permitir anotaciones. Luego de eso, estuvo firmado en ligas menores por los San Diego Padres y, en el 2019, jugó para los Mississippi Braves, filial de los Atlanta Braves.

Luego de finalizar su participación en el deporte estadounidense, Jonathan Aro llegó a la Liga Mexicana de Beisbol, arribando con los Guerreros de Oaxaca y luego siendo intercambiado a los Mariachis de Guadalajara, con quienes ganó cuatro compromisos y dejó 2.95 de ERA luego de participar en 19 juegos, todos ellos desde el relevo.

Desde el 2015, fue un lanzador constante para los Tigres de Licey, equipo con el cual comenzó la temporada 2025-2026 de la LiDom, antes de ser cortado tras seis juegos en los que dejó una estratosférica efectividad. Jonathan Aro fue presentado durante el transcurso del tercero de la serie contra Venados, mismo juego en el que tuvo participación, lanzando un episodio en el cual no permitió daño.

El nombre de Aro se suma al de Elián Leyva y el de Luis Romero como las últimas incorporaciones para Yaquis, todos ellos lanzadores de cara a los playoffs 2026 de la LAMP. 'La Tribu' cerrará la temporada de visita ante los Naranjeros de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui