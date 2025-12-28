Yaquis de Obregón vs Naranjeros de Hermosillo; dónde ver EN VIVO el primero de la serie de la LAMP

Hermosillo, Sonora.- Yaquis de Obregón visitará a Naranjeros de Hermosillo para el primer compromiso de la serie que le dará fin al rol regular en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). El Estadio Fernando Valenzuela recibirá por segunda ocasión a 'La Tribu', quienes buscarán cambiar la tónica en los resultados de los últimos cruces que las dos novenas sonorenses han protagonizado.

Yaquis estuvo de visita en la capital del estado a finales de octubre del 2025 en apenas la segunda serie de la campaña, misma que terminó favoreciendo a los locales. Obregón se adelantó con un triunfo en el primero de la serie, respaldado por un bateo explosivo comandado por Juan Carlos Gamboa; ese mismo bateo se terminó convirtiendo en factor para perder los dos juegos restantes, en los que se dejaron una cantidad considerable de corredores en posición de anotar.

La segunda serie en la que se vieron las caras fue en el inicio de la segunda vuelta, aunque terminó siendo un fiel reflejo de lo ocurrido en su anterior cruce. Obregón ganó el primero, aunque ahora, apoyado por el desempeño monticular de Fernando Sánchez y terminaron perdiendo los dos juegos restantes.

Ambas escuadras vienen de ganar sus respectivas series anteriores, lo que hace aún más atractiva esta edición del 'Clásico Sonorense'; Naranjeros pudo vencer en par de ocasiones al Tucson Baseball Team, aunque no pudo completar la barrida, hito que sí logró Obregón. 'La Tribu' recibió a Venados de Mazatlán, quienes se fueron con tres derrotas y sin posibilidades matemáticas de avanzar a playoffs, siendo el primer eliminado de manera oficial.

Horarios del Yaquis de Obregón vs Naranjeros de Hermosillo

Estadio: Estadio Fernando Valenzuela, Hermosillo, Sonora

Fecha: Domingo, 28 de diciembre

Horario: 18:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

Por parte de Naranjeros, el lanzador programado para iniciar el compromiso es José Samayoa, quien tendrá su primer enfrentamiento contra Yaquis en la temporada; el lanzador derecho tiene marca de cuatro victorias y el mismo número de descalabros. Obregón enviará a la loma a Orlando Lara, zurdo veterano que buscará su quinta victoria en el año.

Fuente: Tribuna del Yaqui'