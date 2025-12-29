60 años, 60 historias: Maratónico campeonato del Caribe conquistaba Yaquis

Ciudad Obregón, Sonora.- En histórico juego de 18 entradas, México vencía a República Dominicana con marcador de 4 carreras por 3 para levantar el título de la Serie del Caribe 2013 en Hermosillo, Sonora. El equipo nacional fue bien representado por los 'Tricampeones' Yaquis de Obregón, que llegaban a la justa caribeña en plan grande tras su paso arrollador en la Liga Mexicana del Pacífico, donde habían sido los mandamás durante las últimas tres temporadas.

TRIBUNA mostraba en su portada del viernes 8 de febrero de ese año la hazaña lograda por 'La Tribu de casa', que se coronaba además en dos de tres Series del Caribe consecutivas en las que vistió el uniforme tricolor. El héroe del juego fue el jardinero Douglas Clark con su batazo de cuatro esquinas que llenó de euforia a los aficionados que continuaban en el graderío.

El encargado de abrir ese histórico partido por Yaquis de México fue Rodrigo López, seguido por José Cobos, Luis Ignacio 'Chicote' Ayala, Adrián Ramírez, Óscar Villarreal, Dennys Reyes, Héctor Navarro, Javier Arturo López, Mike Benacka, Édgar González y Marco Carrillo, siendo el ganador.

Fueron 20 lanzadores los que se utilizaron entre Yaquis de Obregón y Leones del Escogido, escuadras que protagonizaron el juego que duró 7 horas y 30 minutos. El lanzador Luis Alonso Mendoza fue nombrado el jugador más valioso de esa edición caribeña, gracias a su destacada participación con dos victorias en 13.1 entradas lanzadas, 12 ponches y una efectividad de 0.00 en carreras limpias admitidas.

Además de Luis Alonso, otros tres jugadores de México fueron incluidos en el equipo ideal de esa edición de la Serie del Caribe jugada en el nuevo Estadio Sonora que se inauguró precisamente con esa competencia. En la memoria de la afición de Yaquis quedó la imagen de Douglas Clark extendiendo los brazos mientras recorría las bases para besar el nombre de México en su jersey antes de pisar el plato y anotar la carrera de la ventaja que les dio finalmente el campeonato.

60 años, 60 historias: Maratónico campeonato del Caribe conquistaba Yaquis

Fuente: Tribuna del Yaqui