Carlos Castro podría entrar a los libros de historia y darle a Obregón su tercer título del mundo

Ciudad Obregón, Sonora.- El próximo 31 de enero, Ciudad Obregón podría tener su tercer campeón del mundo en la historia del boxeo, ya que Carlos Castro (30-3, 14 ko's) se medirá ante el invicto Bruce Carrington (16-0, 9 ko's) por la coronal pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La noche histórica para el nacido en el municipio de Cajeme, Sonora, será en el Madison Square Garden, New York, y formará parte de una de las veladas más esperadas del 2026, que encabezarán el exmonarca indiscutido Teofimo Lopez y el invicto Shakur Stevenson.

Teofimo Lopez vs Shakur Stevenson undercard has been confirmed:



Keyshawn Davis vs Jamaine Ortiz

Bruce Carrington vs Carlos Castro

Carlos Adames vs Austin Williams

Jarrell Miller vs Kingsley Ibeh

Ziyad Almaayouf vs Kevin Castillo



Get your Teofimo vs Shakur… — Ring Magazine (@ringmagazine) December 26, 2025

Lista exclusiva

El de la colonia Plano Oriente, pero que hoy en día vive en Arizona, tiene la extraordinaria oportunidad de salir con la mano en alto y unirse a Julio César Chávez y Orlando 'Siri' Salido como los únicos boxeadores nacidos en Ciudad Obregón que se convierten en campeones del mundo.

Cabe destacar que Castro no es ningún improvisado; a sus 33 años de edad, ya se ha enfrentado a excampeones del mundo como: Luis 'Pantera' Nery, Stephen Fulton y Brandon Figueroa. Mientras que también tiene victorias ante sobresalientes pugilistas como César 'Corazón' Juárez, Genesis Servania y Óscar Escadón.

Mientras que Carrington llega a la contienda con marca perfecta y en su más reciente combate el pasado 26 de julio destronó a Mateus Heita, donde se hizo acreedor del título mundial interino del CMB en las 125 libras. El nacido en New York también ha superado a rivales como Enrique Vivas, Sulaiman Segawa, entre otros.

Carlos Alejandro Castro ya ha peleado por múltiples campeonatos importantes, pero será la primera vez en sus 33 peleas como profesional que dispute el campeonato mundial, por lo que subirá más que motivado esa noche en la 'Gran Manzana'.

Por otra parte, en caso de salir con la mano en alto, además de ser el tercer cajemense que se consagra monarca mundial, también sería el pugilista sonorense número 12 que obtiene el cinto más importante en la historia del 'Deporte de los Puños'.

??

News



WBC Featherweight Champion Bruce Carrington is slated to return to the ring against Carlos Castro on the January 31, Ring VI DAZN PPV event headlined by Teofimo Lopez vs. Shakur Stevenson at Madison Square Garden in New York, New York. #BrunchBoxing — Brunch Boxing (@BrunchBoxing) December 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui