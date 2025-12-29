Cristiano Ronaldo asegura que va por la marca de mil goles en toda su carrera

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.- Cristiano Ronaldo siempre ha definido bien sus metas y casi siempre las ha alcanzado; la próxima podría decirse que está al alcance de su mano… o de sus pies, pues el astro portugués ha expresado su determinación de llegar a la marca de mil goles en su carrera.

La superestrella portuguesa de 40 años no tiene ninguna duda de que lo conseguirá; tal como lo aseguró el domingo por la noche en los Globe Soccer Awards en Dubái, donde fue nombrado mejor jugador de Oriente Medio: "Alcanzaré esa cifra seguro, si no hay lesiones", dijo Ronaldo sin titubear.

Y es que Ronaldo suma ya 956 goles en su carrera tras marcar en dos ocasiones para el Al-Nassr en la Saudi Pro League el sábado pasado. Su cuenta incluye el récord internacional masculino de 143 goles con la selección de Portugal, misma que Ronaldo liderará en la Copa del Mundo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

El delantero es uno de los mejores de la historia

"Sigo muy motivado para seguir adelante", dijo el exdelantero del Real Madrid, Manchester United y Juventus en el escenario tras recibir su premio. "No importa dónde, Oriente Medio, Europa, siempre disfruto jugando al futbol, ganando trofeos, marcando goles y quiero seguir adelante. Sabéis cuál es mi objetivo: quiero ganar más trofeos y quiero alcanzar el número que todos conoceréis".

La Copa del Mundo es uno de los pocos trofeos que faltan en la colección de Ronaldo. El delantero ya ganó el Campeonato de Europa con Portugal en 2016. Cuando comience el Mundial, Ronaldo, cinco veces mejor jugador del mundial, tendrá 41 años.

De conseguir la marca, Cristiano se convertiría en el primer jugador en lograrlo, esto de manera oficial y de acuerdo a los conteos de la FIFA; ya que existen dos jugadores que anteriormente dijeron haberla conseguido: Pelé y Arthur Friedenreich. El primero de ellos figura en el libro Guinness de los récords como el jugador con más goles anotados en su carrera, con 1,279. A su vez, en dicho registro se hace referencia a los 1,329 que habría anotado Arthur, pero se lo excluye al no haber documentación válida para probar esa cifra, ya que Friedenreich jugó entre 1909 y 1935.

El atacante no pierde su olfato goleador

Fuente: Tribuna del Yaqui